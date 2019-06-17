Какие марки имеют самый молодой автопарк в России?

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало нынешнего года в России насчитывалось более 43 млн легковых автомобилей. При этом около 40% из них – не старше 10 лет, что в количественном выражении чуть превышает 17 млн штук.

Также мы решили рассмотреть возрастную структуру парка у брендов-лидеров – 10 марок, на которые приходится более 70% всех легковых автомобилей в стране. Как оказалось, у отечественной LADA, которая имеет наибольший парк, только каждый четвертый автомобиль находится в возрасте до 10 лет. Иными словами, из почти 14 млн вазовских машин 3,4 млн были выпущены в 2009 – 2018 годах.

А вот наиболее молодой парк среди лидеров имеет корейская KIA – 80% таких автомобилей находится в возрасте до 10 лет. Во многом это объясняется тем, что уже длительное время KIA входит в число лидеров российского авторынка, что позволяет ей обновлять автопарк довольно быстрыми темпами.

Также в этой связи стоит отметить французскую марку Renault и чешскую Skoda, у которых автомобили не старше 10 лет занимают свыше 70% парка. Довольно высок этот показатель у корейского Hyundai и немецкого Volkswagen (66% и 60% соответственно). Отметим еще и Chevrolet – у американского бренда более половины российского парка имеет возраст до 10 лет.

У таких марок, как Ford, Nissan и Toyota, наблюдается обратная картина – здесь преобладают автомобили старше 10 лет. Причем у Toyota это видно наиболее отчетливо, т.к. японская марка имеет самый крупный парк среди зарубежных брендов, который начал формироваться еще в начале 90-х годов прошлого века.

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