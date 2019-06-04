Насколько россияне готовы к покупке автомобиля с пробегом у дилера?

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев» (третья волна)* исследовало готовность автовладельцев рассмотреть покупку автомобиля с пробегом в дилерском центре. Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в марте 2019 года, в нем приняли участие более 1900 автовладельцев различных марок автомобилей.

Согласно полученным результатам, только 17% респондентов готовы приобрести автомобиль с пробегом у официального дилера. В свою очередь, каждый четвертый участник опроса намерен купить подержанный автомобиль у частного лица. Остальные 57% опрошенных рассматривают возможность покупки машины в дилерском центре наравне с покупкой у частного лица.

Наибольшую лояльность к покупке машины с пробегом у дилера по спецпрограмме демонстрируют владельцы марок Land Rover (27,5%), Volvo (26,7%) и Toyota (22,8%). Также более 20% ответов респондентов набрали Renault (21,7%) и Volkswagen (20,7%).

Меньше всего готовы рассматривать покупку автомобиля по спецпрограмме у дилера собственники автомобилей Citroen (12,9%), Mazda (11,1%) и LADA (6,9%).

* В исследовании приняли участие владельцы автомобилей 2011 – 2017 годов выпуска, которые на момент опроса выставили их на продажу на сайтах автомобильных объявлений (AVITO, Auto.ru, Drom и пр.). Общий размер выборки составил 1900 респондентов (19 автомобильных брендов, по 100 результативных анкет на каждый бренд).