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Портрет владельца автомобиля Land Rover

Портрет владельца автомобиля Land Rover

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Портрет автовладельца

30.04.19

PDF/ Excel

7 000 руб.

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Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и международный клуб Land Rover в феврале 2019 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 2300 владельцев автомобилей Land Rover. Данное исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и условий эксплуатации. По результатам опроса был также построен портрет российского владельца Land Rover.

Оценивая характеристики своего автомобиля, владельцы Land Rover определили, что больше всего автомобиль соответствует следующим критериям: «проходимый», «комфортный», «брутальный, мужской», а также «идеально подходящий мне» и «красивый/стильный».

При выборе автомобиля 28% опрошенных в качестве альтернативы Land Rover рассматривали также марку Toyota, а каждый шестой автовладелец присматривался к Mercedes-Benz. В меньшей степени потенциальные покупатели Land Rover видели себя за рулем BMW (13%), Nissan и Mitsubishi (по 12%).

По мнению участников опроса, главными преимуществами Land Rover в отличие от автомобилей других марок являются дизайн и проходимость (эти качественные характеристики отметили 77% респондентов). Кроме того, владельцы высоко оценили эргономичность этих машин, их управляемость и устойчивость на дороге, вместимость салона и багажника (59%, 54% и 51% соответственно).

Стоит отметить, что владельцы Land Rover - общительные, амбициозные люди с хорошим чувством юмора. Свое свободное время они больше всего любят проводить на даче/за городом или отправляются на охоту/рыбалку.

Более подробная информация о потребительских предпочтениях автовладельцев содержится в маркетинговом отчете «Портрет российского автовладельца», подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ».

, источник: www.autostat.ru

Теги: опросы предпочтения предпочтения автовладельцев потребительские предпочтения опросы автостат land rover

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