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22.02.19 Прочитали 158 раз

Какие увлечения у автовладельцев-мужчин в России?

Хобби мужчин-автовладельцев

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

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Накануне Дня защитника Отечества эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассказать, чем увлекаются в свободное время наши мужчины-автовладельцы, какие у них есть хобби. С этой целью в ноябре 2018 года в рамках отчета «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» был проведен опрос, в котором приняли участие более 1800 респондентов.

Согласно результатам опроса, 27% автовладельцев из числа представителей сильного пола и в свободное время с удовольствием занимаются своим автомобилем – ухаживают за ним, ремонтируют его и занимаются тюнингом.

Практически каждый второй* указал в качестве хобби просмотр кино и телепередач (56%), а также отдых на даче и за городом (47,7%). Общение в соцсетях, мессенджерах, «прогулки» по Интернету отметили 44,8% респондентов. Чуть меньшее количество (42,6%) сообщили, что им нравятся и прогулки «в реале».

Более 30% (условно можно сказать – «каждый третий») назвали такие увлечения, как охота, рыбалка, туризм (38,8%), чтение книг и периодики (36,7%), компьютерные игры (34,8%), прослушивание музыки и аудиокниг (32,7%), занятия спортом (31,3%).

Примерно каждый пятый из наших респондентов (20 – 22%) предпочитают проводить время в барах, кафе, ресторанах (22,4%), а также посещая культурные мероприятия в музеях, театрах, на выставках.

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

, источник: www.autostat.ru

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