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21.02.19 Прочитали 232 раз

Стоит ли перед покупкой автомобиля заранее узнавать цены на запчасти?

Стоит ли перед покупкой автомобиля заранее узнавать цены на запчасти?

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

69 000 руб.

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Перед приобретением автомобиля, особенно на вторичном рынке, будущий владелец часто выбирает машину, ориентируясь на ее цену, пробег, возраст, престижность бренда и при этом совсем не смотрит на стоимость запчастей и расходных материалов.

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» на основании данных онлайн-опроса, проведенного порталом DROM.ru в ноябре 2018 года, решили выяснить, насколько важен этот критерий для россиян? И если важен, то замена каких запчастей тревожит их больше всего?

Согласно полученным результатам, чуть ли не каждый второй из опрошенных (почти 47%) не считает нужным это делать. Что касается тех, кто смотрит цены, то их в большей степени беспокоят цены на двигатель (55,5%), расходные материалы (54,5%) и ходовую часть* (51,8%), и они заранее, еще до покупки автомобиля, обращают на это внимание.

Чуть в меньшей степени, но все же достаточно серьезным критерием, который тоже учитывается, участники исследования назвали стоимость коробки передач (указали более 41% респондентов). Более 29% заранее интересуются ценами на детали кузова. Лишь каждый седьмой (14,8%) обращает внимание на стоимость оптики и стекол. Меньше всего, как выяснилось, автовладельцев волнует цена аксессуаров и тюнинга (8,8%).

* Каждый респондент мог указать несколько вариантов ответа

, источник: www.autostat.ru

Теги: предпочтения предпочтения автовладельцев

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