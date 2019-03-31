Как часто россияне моют автомобили зимой?

Зимняя эксплуатация автомобиля добавляет его владельцу целый ряд хлопот, к которым относится и мойка. Всегда приятно ездить на чистой машине, но в зимний период чаще, чем в летний, приходится руководствоваться в этом вопросе целесообразностью. Снегопад, оттепель, реагенты на дорогах, налипшая грязь, перепады температур во время мойки – чего только ни приходится терпеть нашим автомобилям…

Учитывая это, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили выяснить, насколько часто российские автомобилисты в зимний период моют свои машины. С 8 по 11 февраля 2019 года мы провели по этой теме совместный онлайн-опрос, в котором приняло участие 2,3 тыс. респондентов.

Как показывают результаты опроса, три четверти (76,3%) автовладельцев с разной периодичностью, но заезжают на мойку, не дожидаясь весны. Причем более половины участников нашего опроса (50,7%) ответили, что делают это «по мере необходимости», а каждый четвертый (25,6%) придерживается в этом вопросе регулярности. Так, 15,7% опрошенных моют машину с периодичностью один раз в месяц, 5% делают это в два раза чаще, а примерно столько же (4,9%) – и вовсе еженедельно.

Также интересно, что приблизительно каждый четвертый респондент (23,7%) не видит смысла в зимней мойке автомобиля, стараясь дождаться весны.

Комментирует редактор «За рулем» Илья Пименов:

- Я знаком со многими автовладельцами, принципиально не моющими свои машины зимой. Они считают это бессмысленной тратой времени и денег: автомобиль вскоре после мойки приобретает тот же вид, что и до нее. Сам же стараюсь мыть машину как минимум раз в неделю. Во-первых, мне просто нравится вид чистой машины. Во-вторых, мне кажется, что чистая машина действительно лучше едет, хотя, конечно, никакого рационального объяснения этому нет. И, в-третьих, чистая машина просто не пачкает одежду. А ходить в чистом – норма!

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов:

- В этом опросе я попадаю в категорию большинства – мою автомобиль по мере необходимости. Впрочем, чаще просто ограничиваюсь мытьем салонных ковриков. Лично я не вижу смысла в частом посещении автомойки зимой, но и не довожу машину до того состояния, когда сложно идентифицировать ее по цвету. Поэтому зимой ориентируюсь на погоду, работу коммунальных служб (когда они обрабатывают дорогими реагентами) и другие факторы. В общем, стараюсь найти некий рациональный режим эксплуатации автомобиля – чтобы ездить на нем и не пачкать!