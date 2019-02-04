ТОП-10 моделей-лидеров российского рынка SUV в 2018 году

За прошедший год в России было реализовано 1 млн 671,6 тыс. новых легковых автомобилей, что на 13,3% превышает прошлогодний показатель. При этом в декабре 2018-го продажи новых машин составили 158,3 тыс. единиц, что на 3,9% больше, чем год назад. Что касается кроссоверов и внедорожников, их реализация за январь - декабрь выросла на 18,1% по сравнению с 2017 годом и составила 729,2 тыс. автомобилей. Доля сегмента в общем объеме продаж выросла на 1,7 п.п. и достигла 43,6%.

Модельный рейтинг возглавляет Hyundai Creta (67 588 шт.; +22,2%). На втором месте – Renault Duster (41 409 шт.; -5,5%), за которым располагается Volkswagen Tiguan (33 530 шт.; +21,2%). Четвертую строчку рейтинговой таблицы занимает LADA 4x4 (32 949 шт.; +13,3%), а замыкает пятерку лидеров KIA Sportage (32 667 шт.; +32,7%). В ТОП-10 также вошли: Toyota RAV4 (31 155 шт.; -5,4%), Renault Kaptur (30 042 шт.; - 3%), Chevrolet Niva (29 235 шт.; -6,3%), Mitsubishi Outlander (24 511 шт.; +45,7%) и Nissan Qashqai (23 192 шт.; +14,7%).

Большинство из них (6 из 10) показывают положительную динамику. «В минус» ушли Chevrolet Niva (-6,3%), Renault Duster (-5,5%), Toyota RAV4 (-5,4%), Renault Kaptur (-3%).

Что касается статистики декабря, реализация SUV в этом месяце выросла на 3,9% до 73,1 тыс. единиц. При этом доля сегмента осталась такой же, как и в декабре 2017-го (46,2%). В модельном рейтинге лидер тот же, что и по итогам 2018 года в целом - Hyundai Creta. На вторую позицию вышел Toyota RAV4. Третье место занял Volkswagen Tiguan. Отметим также, что в декабре почти в 7 раз выросла реализация Skoda Kodiaq.