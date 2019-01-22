Владельцы каких автомобилей больше других любят компьютерные игры?

В настоящее время многие любят проводить свое свободное время за компьютерными играми. Данное развлечение популярно не только среди молодежи, но и у людей среднего возраста.

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», около четверти всех автовладельцев увлекается компьютерными играми, причем большая часть среди них – мужчины (34,8%). Среди автоледи данное увлечение менее популярно, его указало в качестве любимого времяпрепровождения всего 15,8% респондентов*.

В рамках подготовки отчета «Портрет российского автовладельца» в октябре 2018 года специалисты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, владельцами каких марок и моделей чаще всего являются геймеры.

Как показывают результаты исследования, чаще других данный вид хобби указывали в числе прочих владельцы автомобилей Citroen C4 (30,1%). Второе место – у хозяев Jaguar XF (27,3%), третье – у тех, кто ездит на Opel Astra (26,7%). Пятерку рейтинга замыкают любители Lifan X60 (26,5%) и Datsun on-DO (26,1%). В ТОП-10 автовладельцев–геймеров также попали: Volkswagen Polo (25,4%), Skoda Octavia (25%), Hyundai Solaris (24,4%), Jeep Grand Cherokee (23,4%) и Mazda CX-5 (22,8%).

Опрос проводился среди владельцев автомобилей 32 брендов, самых популярных в рейтинге российских продаж, в рамках которых были выбраны 35 моделей (по 1 самой популярной модели в продажах каждой марки, за исключением брендов KIA, Renault и Toyota, в которых были взяты по 2 модели).