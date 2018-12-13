 АВТОСТАТ | Как изменились цены на автомобили с начала кризиса?

Отчет в фокусе

Все готовые отчёты

Горячая новость

KIA Rio второй месяц подряд лидирует на рынке Санкт-Петербурга
  • 13.12.18 - 12:34

    KIA Rio второй месяц подряд лидирует на рынке Санкт-Петербурга
Все новости

Исследования

Готовые отчёты

Все готовые отчёты

Видео

Форум «Dealer UP!»: выступление Богдана Осокина («Легион-Автодата»)
  • 20.12.16

    Форум «Dealer UP!»: выступление Богдана Осокина («Легион-Автодата»)
Все видео

Аналитика

  • 06 декабря

    Российский авторынок в ноябре вернулся к двузначному росту

    Продажи легковых автомобилей и LCV в стране выросли на 10%...

Вся аналитика

Свежая статья

Автомобили наращивают пробег («Коммерсант»)
  • 13 декабря

    Автомобили наращивают пробег («Коммерсант»)
Все статьи

13.12.18 Прочитали 782 раз

Как изменились цены на автомобили с начала кризиса?

Динамика цен новых автомобилей и курсов валют

Мониторинг цен на новые автомобили

20.11.18

MS Excel (xlsx)

от 7 200 руб.

В корзину
Все ежемесячные обзоры

Цены на новые автомобили в России с начала кризиса выросли на 66%. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», проведя исследование динамики цен и курсов валют с сентября 2014-го по ноябрь 2018 года.

Как видно, за прошедшие 4 года рост стоимости автомобилей практически «отыграл» падение рубля по отношению к мировым валютам. Но это вовсе не означает, что цены на автомобили дальше не будут расти. Их рост продолжится, но за счет других факторов. Во-первых, инфляция никуда не исчезнет. Во-вторых, и это довольно существенный фактор, с нового года увеличится ставка НДС – с 18% до 20%.

Пока сложно судить о том, какой именно будет динамика цен на новые автомобили в 2019 году. Но если вспомнить историю предыдущих периодов, то наиболее активно цены росли в конце 2014-го – начале 2015-го, когда падение рубля было наиболее резким. Весьма ощутимое повышение цен происходило в первой половине как 2016-го, так и 2017-го. В течение нынешнего года цены тоже росли довольно заметно.

Впрочем, за весь представленный период наблюдалась стабилизация и по части валюты, и по ряду других показателей. Поэтому в отдельные месяцы даже было зафиксировано небольшое снижение цен на автомобили, например, летом 2015-го и 2016-го. Но все же это продолжалось недолго, и основной тренд роста цен все эти годы сохранялся.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии легковые автомобили цены

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

 

Новости на тему

Продажи китайских автомобилей в России упали впервые за 19 месяцев

вчера, 15:57

Все новости

Статьи на тему

«Проще замолчать проблему». У новых машин будут искать дефекты (AutoNews.ru)

5 декабря 2018

Все статьи

Инфографика на тему

Лидеры авторынка в ноябре 2018 года

7 декабря 2018

Вся инфографика