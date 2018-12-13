Как изменились цены на автомобили с начала кризиса?

Цены на новые автомобили в России с начала кризиса выросли на 66%. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», проведя исследование динамики цен и курсов валют с сентября 2014-го по ноябрь 2018 года.

Как видно, за прошедшие 4 года рост стоимости автомобилей практически «отыграл» падение рубля по отношению к мировым валютам. Но это вовсе не означает, что цены на автомобили дальше не будут расти. Их рост продолжится, но за счет других факторов. Во-первых, инфляция никуда не исчезнет. Во-вторых, и это довольно существенный фактор, с нового года увеличится ставка НДС – с 18% до 20%.

Пока сложно судить о том, какой именно будет динамика цен на новые автомобили в 2019 году. Но если вспомнить историю предыдущих периодов, то наиболее активно цены росли в конце 2014-го – начале 2015-го, когда падение рубля было наиболее резким. Весьма ощутимое повышение цен происходило в первой половине как 2016-го, так и 2017-го. В течение нынешнего года цены тоже росли довольно заметно.

Впрочем, за весь представленный период наблюдалась стабилизация и по части валюты, и по ряду других показателей. Поэтому в отдельные месяцы даже было зафиксировано небольшое снижение цен на автомобили, например, летом 2015-го и 2016-го. Но все же это продолжалось недолго, и основной тренд роста цен все эти годы сохранялся.