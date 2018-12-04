Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» провели опрос, посвященный выбору и эксплуатации зимних шин.

Результаты опроса, проведенного в ноябре (участвовало более 3 тысяч автовладельцев), показали, что 94,2% респондентов на зиму «переобувают» свои автомобили и только 5,8% не имеют второго комплекта шин. Опрос также показал, что, выбирая между шипованными и фрикционными аналогами, большая часть респондентов (77,6%) отдает предпочтения шипованным шинам, в то время как «липучки» приобретает примерно каждый пятый (22,4%).

Эксперты отметили, что предпочтения автовладельцев в выборе зимних шин в значительной степени зависят от региона проживания. Так, например, в Москве процент тех, кто предпочитает фрикционные шины, выше, чем в целом по России: здесь за «липучку» высказалось около трети участников.

Что касается марок зимних шин, которым участники опроса отдали свои предпочтения, то в ТОП-5 наиболее популярных попали: «КАМА» (10,6%), Cordiant (10,4%), Bridgestone (10,3%), Nokian Tyres (10,1%), Michelin (8,9%). В целом на указанные 5 брендов пришлась половина анкет из общей выборки.

При этом стоит отметить, что всего в выборку попали 18 марок. Подробности о том, какие еще бренды производителей зимних шин знакомы российским автолюбителям и какие их качества они считают наиболее ценными, а также многое другое – вы найдете в новом отчете «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев».

* Данное исследование проводилось путем онлайн-опроса в ноябре 2018 года. В нем приняли участие более 3000 владельцев автомобилей. При формировании выборки были учтены квоты по полу (не более 25% женщин-автовладельцев), а также по признакам «возраст автомобиля» и «география проживания респондентов» (рассчитаны, исходя из структуры активного парка России).