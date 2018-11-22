 АВТОСТАТ | Сколько автомобильных дилеров работает на российском рынке?

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Согласно результатам мониторинга, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ», на середину октября 2018 года на территории РФ в общей сложности насчитывалось 3427 официальных дилерских центров* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей.

Это на 63 меньше, чем в начале года (на середину января было 3490 дилеров). Снижение количества дилеров в нашей стране за прошедшие 9 месяцев произошло из-за того, что было расторгнуто 359 действующих дилерских контрактов, а в то же время заключено только 296 новых.

Среди тех брендов, дилерские сети которых уменьшились, стоит отметить SsangYong (-44 шт.), Haima (-36 шт.) и УАЗ (-22 шт.). При этом в плане расширения дилерских сетей отличились китайские FAW (+17 шт.), Hawtai (+16 шт.) и Zotye (+13 шт.).

Крупнейшей дилерской сетью в стране по-прежнему обладает АВТОВАЗ – на середину октября числилось 298 дилеров по продаже и обслуживанию автомобилей LADA. Далее с заметным отставанием следуют корейские производители KIA и Hyundai (185 и 183 дилеров соответственно). В пятерку лидеров по этому показателю также попадают французский Renault (148 шт.) и японский Nissan (133 шт.). Еще у 8 марок, официально представленных в России, имеется более 100 дилерских центров.

* Без учета отдельных сервисных центров

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии дилеры легковые автомобили

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