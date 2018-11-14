Вопрос эксперту: «Почему закрываются дилеры на растущем авторынке?»

Несмотря на то, что российский авторынок демонстрирует уверенный рост на протяжении вот уже более 1,5 лет, дилерские сети продолжают сокращаться. Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на середину октября 2018 года на территории России в общей сложности числится 3427 официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Это на 63 меньше, чем в начале года (на середину января было 3490). Снижение количества дилеров в нашей стране произошло из-за того, что было расторгнуто 359 действующих дилерских контрактов, в то время как заключено только 296 новых. Почему начавшееся в прошлом году восстановление авторынка не остановило массовое закрытие дилерских предприятий, и как эта тенденция будет развиваться в дальнейшем по мере стабилизации спроса на новые машины? С этим вопросом мы обратились к ведущим представителям дилерского сообщества...

Александр Никонов, операционный директор дивизиона компании «Авилон»:

- Для многих дилеров рост авторынка не стал спасением, т.к. у некоторых из них масштаб накопившихся проблем таков, что укрепление рынка не в состоянии вывести их из пике и сделать бизнес доходным. Еще одной причиной можно назвать то, что темпы роста прибыли гораздо ниже темпов роста количества проданных авто.

Сложности автодилеров, если они и есть, в основном тянутся из прошлого. За годы кризиса они накопили большие долги (банковские кредиты) и попали в финансовую зависимость от банков. Это привело к тому, что сейчас обслуживание кредитов съедает всю их прибыль. В ближайшем будущем будет происходить консолидация отрасли и рост доли крупных игроков. На рынке останутся те, кто умеет эффективно управлять и работать, кто имеет сильный менеджмент, кто эффективно распределяет денежные средства. В условиях низкой маржинальности бизнеса среди других инструментов инвестирования, высокой конкуренции и необходимости больших сумм для стартовых инвестиций привлекательность авторынка может снижаться.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «Рольф»:

- Хотя автомобильный рынок начал восстанавливаться, сокращение дилерских сетей продолжается. Это говорит о том, что количество дилеров по-прежнему превосходит емкость рынка. В авторитейле работает значительное количество дилеров с большими кредитными портфелями, которые они не могут уверенно обслуживать даже при текущей относительно благоприятной рыночной конъюнктуре. Одновременно происходит процесс консолидации рынка: сильные игроки продолжают открывать новые центры или присоединяют к себе слабые компании.

В то же время на авторынке сейчас практически нет новых крупных игроков, все сильные и успешные дилерские холдинги работают десятки лет. Маржинальность дилерского бизнеса снижается, и он больше не привлекает новичков. Сегодня автомобильный рынок предъявляет игрокам более строгие требования к эффективности, а сроки окупаемости новых проектов отодвигаются. Требуемый размер инвестиций также растет, поскольку стандарты производителей становятся жестче, и инвестиции нужны не только в здания и оборудование, но и в технологии.

Помимо этого, возрастает роль подбора и подготовки персонала для всех позиций дилерского центра. На сегодняшний день наша отрасль, как и многие другие, испытывает кадровый голод. Даже для самого успешного стартапа один из ключевых рисков – отсутствие нужных компетенций у команды. Именно поэтому количественно не менее половины сотрудников новых дилерских центров, которые запускаются компанией «Рольф», приходят из других автоцентров компании.

Таким образом, предпосылок для роста дилерских сетей в России нет. Большинство дистрибьюторов решают локальные проблемы по замене ушедших игроков. Одиночным ДЦ и небольшим компаниям все сложнее становится показывать стабильную прибыль, это заставляет владельцев задуматься о завтрашнем дне. Процесс консолидации рынка продолжится. Конкуренция во всех сегментах автомобильного рынка сейчас настолько велика, что выжить на нем могут только финансово стабильные компании, выстроившие эффективные технологические процессы и подготовившие, буквально вырастившие свои профессиональные кадры.

Прогнозировать повышения прибыльности в отрасли не приходится, в связи с ростом стоимости финансирования (авторитейл – очень финансово емкий бизнес) многие игроки бросают все свои силы на удержание текущих уровней. Основной зоной для роста официального дилера является направление авто с пробегом. Обеление данного сегмента рынка идет, но доля дилеров еще далека от желаемой.

Алексей Гопкало, директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Основная причина снижения привлекательности российского авторынка для инвесторов и бизнесменов – негативный опыт прошлых лет: потенциал рынка был переоценен, и в 2014-2015 гг. многие инвесторы потерпели убытки из-за решения вложиться в автомобильный бизнес без детального изучения вопроса и учета реального покупательского спроса. Впрочем, на тот момент было сложно предсказать столь сильное падение рынка. Потенциальные игроки боятся нестабильности на авторынке, а инвесторы не решаются вкладываться без 100% гарантии финансового результата. Если смотреть более глобально, основным сдерживающим фактором для развития любого бизнеса, в том числе автомобильного, в России является макроэкономическая ситуация и высокая волатильность рубля.

Смещение потребительского спроса в бюджетный сегмент, в том числе подержанных автомобилей, приводит к снижению рентабельности бизнеса. В 2014 году в России было порядка 4,1 тысячи дилерских центров, а сегодня их число составляет 3,4 тысячи. За 2017 год было закрыто порядка 100 компаний. Еще в годы кризиса 2014-15 годов многие сети сделали ставку на расширение: строительство наиболее рентабельных автосалонов началось значительно раньше, поэтому игроки рассчитывали воспользоваться эффектом масштаба и получить сверхприбыли за счет увеличения объемов реализации автомобилей. Но данная стратегия себя не оправдала: в наши дни автомобильный рынок перенасыщен, предложение значительно превышает спрос. Это привело к тому, что большинство игроков автомобильного рынка попросту не справляется с имеющейся долговой нагрузкой. В частности, автодилеры не могут погасить долги, образовавшиеся из-за неудачных попыток инвестировать в крупные проекты во время кризиса. Кроме того, существует такая насущная проблема, как слабая защита рисков автодилеров.



Низкий уровень диверсификации бизнеса ДЦ – как одна из ключевых причин накопления колоссальных долгов перед финансовыми учреждениями и закрытия нерентабельных компаний, связан с изменением рыночных тенденций. До 2013 года основная часть дохода автодилеров формировалась за счет реализации новых автомобилей. После ослабления российского рубля в 2014-15 годов и падения спроса на отечественном рынке на новые машины, реализация автомобилей упала почти в два раза: с 3 млн единиц в 2012 году до 1,5 млн в 2016-м. За последние четыре года рынок потерял порядка 25 – 30% модельного ряда. Низкий уровень диверсификации бизнеса ДЦ и другие факторы, такие как повышение НДС, увеличение утилизационного сбора, высокие таможенные пошлины, вынуждают многие ДЦ либо пройти процедуру реструктуризации, либо – вовсе покинуть российский рынок.

Количество дилерских сетей в России в 2018 году является избыточным при текущей емкости авторынка. В ближайшем будущем тенденция банкротства будет продолжаться. Количество дилеров уменьшится еще примерно на 20%, но в какой-то момент процесс ликвидации приостановится из-за образовавшегося на рынке дефицита автомобилей. Большинство оставшихся игроков сделают ставки на развитие IT-технологий в ведении бизнеса, а именно – создание IT-платформ для реализации автомобилей. Развитие e-commerce является важным элементом конкурентоспособности ДЦ, т.к. ежегодный рост торговли составляет 18-23%. Вторым важным направлением станет реализация автомобилей с пробегом и предложение сопутствующих услуг, создание пакетных продуктов для обслуживания автомобиля на протяжении всего lifecycle. Что касается процессов слияния или поглощения компаний, то он находится в активной стадии с 2016 года.

Перспективы дилерского бизнеса во многом будут зависеть от роли регулятора и мер государственной поддержки. В частности, сюда можно отнести субсидирование отрасли, дотации от государства, программы льготного кредитования, создание единого реестра автомобилей – увеличение прозрачности бизнеса, введение в перспективе обязательной регистрации залога движимого имущества, снижение налоговой базы и т.д. Влияние макроэкономических факторов на рентабельность любого бизнеса никто не отменял. Ждать прибыли на уровне 2012 года не приходится. Основной точкой роста автобизнеса в рамках ДЦ в наши дни является развитие направления реализации автомобилей с пробегом, в том числе с применением системы Trade-in. Тенденция последних двух лет такова: объемы реализации подержанных авто выросли почти в 3,5 раза. Целью крупнейших игроков рынка является доведение соотношения доли реализации новых автомобилей к подержанным 1 к 1. В целом, можно отметить, что в настоящее время для успешного ведения бизнеса одной реализации новых автомобилей точно недостаточно: маржинальность продаж по данному направлению в ДЦ близится к «0».

Иван Попов, руководитель проектного офиса Favorit Motors:

- На самом деле, процесс сокращения общей численности дилерских предприятий при одновременном росте рынка является результатом работы защитных рыночных механизмов, которые автоматически приводятся в действие при недостаточном спросе. До начала последнего кризиса дилерская инфраструктура, по самым скромным подсчетам, была рассчитана на реализацию свыше 3,5 млн автомобилей, но, как мы все знаем, результаты продаж все еще не превысили даже 2 млн единиц. Ввиду этого происходящее сокращение дилерских центров можно рассматривать как оздоровительный процесс, при котором происходит перераспределение спроса между наиболее сильными игроками отрасли, что наглядно подтверждается постоянным ростом рыночной доли ТОП-10 игроков на российском авторынке.

Что же до самих причин закрытия дилерских предприятий, то они редко меняются от кризиса к кризису, и их можно свести к следующим: проводимая инвестиционная политика, приведшая к излишней закредитованности предприятий; сокращение общей доходности по основным каналам генерации прибыли; уход марок с рынка, как это было с GM.

На сегодняшний день дилерская сеть все еще перенасыщена и будет продолжать сокращаться в ближайший год – два. Более того, в скором времени должен начаться очередной экономический кризис, который ускорит процесс выбытия игроков. В Favorit Motors мы считаем, что рынок будет постепенно переходить на гибридную модель продаж автомобилей, которая будет заключаться в сочетании offline- и online-каналов продажи. Дилерские предприятия нового образца будут представлять из себя компактное digital-пространство, совмещающее в себе весь функционал крупного дилерского центра с большим складом, где клиент может совершить все действия по покупке и оформлению автомобиля самостоятельно. При этом весь товарный ассортимент будет представлен на электронной витрине в масштабе 70% от реальных размеров, а расположенные в выставочном зале образцы отделки салона автомобиля помогут клиентам с выбором комплектации машины. Подобная модель позволит существенно сократить инфраструктурные затраты и издержки на подготовку квалифицированного персонала, что в массовом сегменте обеспечит дополнительные клиентские выгоды в размере 3% от приобретаемого автомобиля.