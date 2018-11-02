 АВТОСТАТ | Лидеры по выручке среди российских автохолдингов

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Лидеры по выручке среди российских автохолдингов

ТОП-20 автохолдингов по выручке

Дилерские сети автопроизводителей в РФ

21.11.16

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Все результаты опросов

Самую большую выручку среди автохолдингов в 2017 году показала Группа РОЛЬФ. По данным РБК, сумма ее выручки составила более 180 млрд рублей (+21% по сравнению с 2016 годом). На втором месте находится Группа Мэйджор (135,8 млрд руб.), нарастившая этот показатель более чем на треть (+36%), на третьем – ГК АВТОМИР (84,08 млрд руб.; +39%).

В пятерку лидеров российского авторитейла вошли также ГК Транстехсервис (78,69 млрд руб.; +27%) и АВИЛОН АГ (71,3 млрд руб.; +40%). Далее места в рейтинге ТОП-20, который специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили ограничить нижним порогом выручки в 20 млрд рублей, распределились следующим образом: ГК СБСВ-Ключавто (69,33 млрд руб.; +27%), Группа Агат (54 млрд руб.; +32%), АСЦ-Холдинг (53,33 млрд руб.; -1%), Inchcape (46,91 млрд руб.; +18%), ГК Фаворит Моторс (41,44 млрд руб.; -3%). Сумма выручки каждого из вышеперечисленных автохолдингов превысила 40 млрд рублей.

Стоит отметить, что большинство автопроизводителей, попавших в представленный рейтинг, сумели за 2017 год нарастить свою выручку по сравнению с предыдущим годом в диапазоне от +12% (Автодом) до +78% (Сатурн-Р). Лишь три компании ушли в небольшой «минус»: АСЦ-Холдинг (-1%), ГК Фаворит Моторс (-3%), СП Бизнес Кар (-8%).

Эксперты также отметили, что весь ТОП-20 дилерских холдингов вошел в ТОП-500* крупнейших компаний по выручке в России, составленный РБК по итогам 2017 года. Причем три из них (ГК «Автодилерство», «Сатурн-Р» и «Авторусь») – попали в этот рейтинг впервые.

*Всего в ТОП-500 вошло 24 автохолдинга. Помимо вышеперечисленных – ГК Мега-авто, Техинком, Юг-Авто, Аксель-Моторс. Между тем из рейтинга выбыли: Дженсер (по причине ликвидации), ГК Независимость (банкротство) и ГК Панавто (его выручка ниже вхождения в ТОП-500, который составлял 17,8 млрд руб.).

, источник: www.autostat.ru

Теги: выручка авторынок россии дилеры продажи

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