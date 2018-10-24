Доля LADA Vesta приросла за счет расширения семейства

25 октября исполняется ровно год со старта продаж универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, как их выход на рынок повлиял на продажи LADA Vesta в целом.

На графике, составленном аналитиками, четко видно, как поступательно росли продажи LADA Vesta, стартовавшей на рынке в ноябре 2015 года. На первых порах это были только автомобили в кузове «седан»: от 2000 автомобилей – к 4000, потом – к 6000 и далее – к 8 000 шт. и выше. Однако, эксперты посчитали, что с учетом резко менявшейся ситуации на рынке новых автомобилей в 2015-2018 годах, для большей объективности стоит смотреть не только на абсолютное количество реализованных автомобилей, но и на долю модели в продажах бренда в целом.

Отметим, что за первый год LADA Vesta сумела быстро нарастить свою долю в продажах LADA c 8 до 23%. За второй год (к осени 2017 года) - укрепила позиции, не снижая показатели, но и не выходя за пределы 24-27%. И только с появлением на рынке универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta Cross, которые (как демонстрирует график), безусловно, «откусили» некоторую долю у седанов, Vesta смогла увеличить совокупную долю своего теперь уже семейства в продажах бренда - до показателей 31-33%. Таким образом, осенью 2018 года речь уже идет о завоевании «Вестой» почти трети всех продаж LADA на российском рынке.

Также отметим, что доля универсалов в продажах модели в отдельные месяцы 2018 года (в апреле, июле, сентябре) достигала 40 и более процентов.