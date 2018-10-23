Динамика продаж бестселлеров российского рынка в 2017 - 2018 годах

В настоящее время на автомобильном рынке России четко обозначился квартет самых продаваемых моделей. Если брать итоги 9 месяцев 2018 года, то бестселлеры выстроились в следующей очередности: LADA Vesta (76,2 тыс. шт.) KIA Rio (75,1 тыс. шт.), LADA Granta (70,2 тыс. шт.), Hyundai Solaris (50,3 тыс. шт.). Аналитики агентства «АВТОСТАТ» решили уделить внимание этой «гонке лидеров» и посмотреть, как это соревнование выглядит, если рассматривать ежемесячную статистику продаж данных моделей.

Отметим, что после кризисного 2016 года продажи всех четырех моделей-лидеров продемонстрировали рост. Причем, если посмотреть динамику, за 21 месяц три модели из четырех (LADA Granta, LADA Vesta, Hyundai Solaris) нарастили свои ежемесячные продажи более чем в 2 раза. При более детальном рассмотрении очевидно, как с начала 2017 года вся четверка дружно пустилась в рост, в мае также дружно ушла «в минус». Практически весь этот год основную борьбу за первенство вели с переменным успехом две модели: LADA Granta и KIA Rio. Чаще побеждал «кореец». Тем не менее, трижды за год на первое место выходила Granta, причем в августе разница в продажах между соперниками была вообще символическая – 2 автомобиля.

Тем временем LADA Vesta и Hyundai Solaris пытались поделить между собой 3-е место. Уже к осени стало очевидно, кто окончательно сдал позиции. Эксперты считают, что главная причина такого падения кроется в ограниченных производственных возможностях петербургского завода Hyundai-KIA, который выпускает 4 модели. При этом «Cолярис» вынужден делить свою долю производственных мощностей с Hyundai Creta (лидер сегмента SUV в России).

В свою очередь, объемам LADA Vesta ничего не мешало расти, и уже в ноябре 2017 года она показала, что способна поспорить за победу с главными претендентами. Статистика 2018 года ярко демонстрирует укрепление позиций «Весты»: в январе она впервые занимает пьедестал почета на российском рынке и в течение 9 месяцев делает это еще 3 раза (июнь, июль, август). Что касается ее конкурентов по модельному рейтингу, в течение 2018 года ситуация неоднократно менялась. Так, LADA Granta, которой в декабре 2017 года удалось значительно оторваться от соперниц, все начало нового года выше третьего места не поднималась, но и не отпускала конкурентов от себя на значительное расстояние. Очень активными на рынке для всей троицы были апрель - май. Поcле того, как Vesta вырвалась вперед, основная интрига перешла к соперничеству Granta и Rio. По итогам сентября Granta все же вырвалась вперед, нарастив ежемесячные продажи почти до 10 тысяч экземпляров – вероятно, свою роль сыграл и интерес к появлению на рынке обновленной версии семейства.

Как будет развиваться «гонка лидеров» дальше? Единого мнения на этот счет на рынке нет. Однако у LADA Vesta есть ряд преимуществ перед соперниками. Это не только цена (средневзвешенная цена модели почти на 150 тыс. рублей дешевле, чем у «корейца»), но и обновленный модельный ряд - за счет появления в линейке универсалов и седана в версии Cross. Это позволяет экспертам аналитического агентства «АВТОСТАТ» делать ставку на лидерство LADA Vesta по итогам года, хотя, конечно, за три месяца картина может поменяться.