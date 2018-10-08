Сколько машин продает один автосалон в России?

В новом исследовании эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какова среднегодовая эффективность одного автосалона в России. За основу исследования взяты два показателя по итогам 2017 года – продажа новых легковых автомобилей и выручка от этого.

В ходе исследования специалисты отметили, что среднегодовая эффективность в расчете на один салон выросла. Так, средний объем продаж в 2017 году вырос на 16% и составил 440 единиц, а средняя выручка от продаж составила 587 млн рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако при более детальном рассмотрении, очевидно, что эффективность автосалонов в России во многом зависит от ряда дополнительных факторов – например, от географии (в разных регионах России объемы и структура выручки дилеров имеют свои характерные особенности) или от принадлежности продаваемых салоном автомобилей к тому или иному сегменту.

Так, в 2017 году в массовом сегменте среднегодовые продажи в расчете на один автосалон составили 473 автомобиля, что намного выше, чем в премиальном (263 шт.). Но что касается выручки – здесь сложилась противоположная ситуация: выручка на один салон в массовом сегменте составила 506 млн рублей, в премиальном – в 2 раза выше (1 018 млн руб.).

При еще более детальном рассмотрении эксперты также отметили, что эффективность автосалонов во многом зависит от принадлежности к той или иной марке. В новом отчете «Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности» аналитики рассчитали показатели среднегодовой эффективности по каждому из 20 брендов, лидирующих на российском рынке по объему выручки.