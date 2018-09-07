Лидеры авторынка в августе 2018 года

В августе нынешнего года продажи легковых автомобилей и LCV в нашей стране составили 147,4 тыс. единиц – на 11% больше, чем в августе 2017-го. Всего же за 8 месяцев продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России составили 1 млн 140 тыс. единиц, что на 16,2% больше, чем за январь – август прошлого года.

ТОП-10 производителей возглавляет альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший на российском рынке в августе 52,9 тыс. машин, что соответствует доле рынка 35,9%. Напомним, что здесь учитываются и результаты продаж автомобилей LADA, т.к. АВТОВАЗ является участником данного альянса.

На второй строчке в рейтинге автопроизводителей находится KIA-Hyundai с 33,1 тыс. проданных экземпляров и рыночной долей 22,4%. Третью позицию занимает Volkswagen Group с объемом 17,3 тыс. реализованных автомобилей и долей 11,7%. Таким образом, тройке лидеров суммарно принадлежит 70% российского авторынка.

Отметим также, что наибольший рыночный рост в августе продемонстрировала японская Mazda (+30,7%), занимающая десятое место в этом рейтинге. А отрицательную динамику имеют три автопроизводителя: Ford (-4,4%), Mercedes-Benz (-4,6%) и УАЗ (-7,4%).

Самой популярной моделью в августе стала LADA Vesta, продажи которой составили 8,5 тыс. единиц. На второй строчке находится KIA Rio, разошедшаяся тиражом в 7,8 тыс. экземпляров. Замыкает тройку лидеров LADA Granta, продажи которой за отчетный период составили почти 7 тыс. автомобилей.

В ТОП-5 среди моделей также попали кроссовер Hyundai Creta (5,3 тыс. шт.) и седан Volkswagen Polo (5,2 тыс. шт.). Далее следует еще одна модель Hyundai – седан Solaris (4,8 тыс. шт.), показавший наибольшее падение (-31,1%). Помимо этого, в ТОП-20 рейтинга еще 5 моделей демонстрируют падение. В то же время наибольший рост продаж отмечен у KIA Optima (+115,7%).