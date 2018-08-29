ТОП-10 моделей сегмента SUV в июле 2018 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в июле 2018 года на российском рынке было продано 55,4 тыс. кроссоверов и внедорожников, что на 20,5% больше, чем год назад. По итогам 7 месяцев нынешнего года реализация автомобилей сегмента SUV достигла 394 тыс. единиц (+23,2%).

Лидером среди моделей в июле снова стал кроссовер Hyundai Creta с показателем 5 309 единиц, что на 65,8% больше, чем годом ранее. На второй строчке – Renault Duster, результат которого упал на 4,3% и составил 3 036 автомобилей. Далее в рейтинге следует кроссовер Toyota RAV4, разошедшийся за отчетный период тиражом в 2 988 экземпляров (+11,8%). В пятерку лидеров также попадают KIA Sportage (2 791 шт.; +30,5%) и LADA 4x4 (2 453 шт.; – 0,4%).

Стоит отметить, что более половины участников июльского ТОП-10 показывают положительную динамику продаж. При этом наибольший рост демонстрирует Hyundai Tucson (+269,1%), а наибольшее падение (-21,5%) зафиксировано у Renault Kaptur, замыкающего представленный рейтинг самых продаваемых SUV в июле 2018 года.

Если рассматривать итоги продаж за 7 месяцев 2018 года, то можно отметить что первые две позиции занимают лидеры прошлого месяца – Hyundai Creta (38,5 тыс. шт.; +40,9%) и Renault Duster (24,3 тыс. шт.; +5,9%). На третьей строчке располагается внедорожник KIA Sportage с результатом 19,5 тыс. единиц (+30,2%).

По итогам января – июля 2018 большинство моделей демонстрирует рыночный рост, за исключением Chevrolet Niva (-4,2%) и Toyota RAV4 (-12,2%). Наилучшую динамику продаж за отчетный период показал Hyundai Tucson (+117,5%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля сегмента SUV в общем объеме продаж как в июле, так и с начала нынешнего года, превышает 40%.