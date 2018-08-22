Ценовая сегментация авторынка России в 1 полугодии 2018 года

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», наибольшая доля продаж (40,1%) на российском авторынке в январе – июне 2018 года пришлась на легковые автомобили стоимостью от 600 тыс. до 1 млн рублей.

В данную ценовую категорию входит большинство комплектаций автомобилей сегментов В и SUV, которые пользуются в России самым высоким спросом (KIA Rio, LADA Vesta, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и др.). В то же время в денежном выражении она занимает только 22,2% всей емкости российского автомобильного рынка.

Лидером по объему выручки является категория автомобилей, цена которых начинается от 1,8 млн рублей. В первом полугодии нынешнего года ей принадлежит почти половина (49,9%) всей емкости рынка. Здесь представлен практически весь премиум-сегмент и топовые версии ряда кроссоверов и внедорожников. По объемам реализации эта категория занимает в рейтинге вторую строчку – на нее пришлось 23,6% всех продаж.

Наименьшую долю рынка занимает сегмент машин стоимостью от 1,4 до 1,8 млн рублей – всего лишь 9,6% всего объема реализации легковых автомобилей. А вот в финансовом исчислении самым малочисленным (доля – 4,1%) является категория машин, стоимость которых не превышает 600 тыс. рублей. К ней относится ряд комплектаций отдельных моделей LADA, Ravon и Datsun.