 АВТОСТАТ | ТОП-10 марок по выручке в 1 полугодии 2018 года

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ТОП-10 марок по выручке в 1 полугодии 2018 года

ТОП-10 марок по выручке за 1 полугодие 2018 года

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали выручку от продажи новых легковых автомобилей на российском рынке за 6 месяцев 2018 года. Она составила 1 094 млрд рублей, что на 23% больше, чем за январь - июнь прошлого года (890 млрд рублей).

Лидером тут является корейская марка KIA, которая за счет реализации 111,2 тыс. легковых автомобилей получила выручку в 134 млрд рублей (при средней цене 1,2 млн руб.). Этот результат на 45% выше прошлогоднего. На второй строчке рейтинга находится Toyota, выручка которой за отчетный период составила 115 млрд рублей (+15%). На третьей позиции - LADA с показателем 98 млрд рублей (+30%). Четвертым в рейтинге оказывается Hyundai (97 млрд руб.; +32%), а замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz (77 млрд руб.; +7%). Стоит отметить, что все марки, входящие в ТОП-10 лидеров по выручке, показывают положительную динамику. При этом лучший рост демонстрирует лидер рейтинга KIA.

Эксперты также отмечают, что в ТОП-10 лидеров по выручке за 1 полугодие попали как представители премиум-сегмента (Mercedes-Benz, BMW, Lexus), средневзвешенная цена автомобилей которых начинается от 3,7 млн рублей, так и производители машин массового сегмента (LADA, Renault), средневзвешенная цена которых составляет менее 1 млн рублей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи легковые автомобили выручка ёмкость рынка kia toyota lada hyundai mercedes-benz

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