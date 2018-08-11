Какая цена на подержанный автомобиль устроит покупателя?

Покупка автомобиля с пробегом связана с риском – в худшем случае можно не только разочароваться в покупке, но и потерять большие деньги. Исследуя эту тему, эксперты агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос и выяснили, какую сумму россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом. За период с 3 по 7 августа в данном опросе успели поучаствовать более 3 600 человек.

Согласно результатам исследования, самый популярный ответ выбрали для себя почти 30% участников опроса – каждый из них готов потратить на подержанный автомобиль от 400 до 700 тыс. рублей.

Каждый четвертый (24,1%) респондент, строя планы по покупке автомобиля с пробегом, рассматривают диапазон цен от 200 до 400 тыс. рублей, а каждый пятый (20,1%) участник опроса в такой ситуации согласен отдать намного больше денег – от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Меньше всего вкладываться в покупку подержанной машины готов каждый девятый (10,9%) опрошенный – менее 200 тыс. рублей. В то же время каждый двенадцатый (8,5%) респондент смог бы выделить на эти цели от 1 до 1,5 млн рублей. Впрочем, есть и такие, кто способен потратить еще больше: 1,5 – 2 млн рублей (3,3%) и свыше 2 млн рублей (3,2%).

Итоги опроса комментирует руководитель направления исследований рынка автомобилей с пробегом аналитического агентства «АВТОСТАТ» Данил Пивоваров:

- Интересно сравнить результаты опроса с предложениями, которые есть на рынке, т.е. насколько они соответствуют друг другу (см. диаграмму ниже). Так, исследование объявлений по продаже автомобилей с пробегом на нескольких ведущих классифайдах наряду с проведенным опросом показывает, что наибольший разрыв виден в самом доступном ценовом сегменте – до 200 тыс. рублей. Доля таких машин составляет 17% от общего количества объявлений, т.е. значительно выше, чем желающих их приобрести (10,9%). Это неудивительно, т.к. на рынке всегда присутствует большое количество автомобилей старого парка.

Сегмент машин стоимостью от 700 тыс. до 1 млн рублей также показывает существенный разрыв со спросом, но в обратном направлении: доля его представленности на интернет-площадках (13,6%) почти на треть ниже, чем доля потенциальных клиентов сегмента (20,1%). На стороне предложения это связано с увеличившимся сроком владения автомобилей, купленных 4 – 5 лет назад, и, как следствие, недостаточным количеством машин, вышедших на вторичный рынок. На стороне же спроса такая доля людей, рассматривающих покупку автомобиля с пробегом в этом ценовом сегменте, говорит о том, что позволить себе купить новую машину с нужными потребительскими свойствами они не могут из-за высоких цен.