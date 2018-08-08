 АВТОСТАТ | В России растут продажи автомобилей с пробегом через официальных дилеров

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В России растут продажи автомобилей с пробегом через официальных дилеров

В России растут продажи автомобилей с пробегом через официальных дилеров

В первом полугодии 2018 года официальные дилеры в нашей стране реализовали 250 тысяч автомобилей с пробегом, что на 32% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках работы с проектом Data Exchange.

Дилерскими сетями марок-участников данного проекта реализовано около 170 тысяч автомобилей с пробегом. Еще примерно 80 тысяч приходится на дилеров других марок, из них большая часть принадлежит Ford и LADA: эти две марки, по сути, немногие из крупных, которые пока не развивают специальных программ по продажам сертифицированных подержанных автомобилей в своих дилерских сетях.

Напомним, что в рамках проекта Data Exchange аналитическое агентство «АВТОСТАТ» уже несколько лет получает данные по продажам автомобилей с пробегом от представительств и дистрибьютеров практических всех производителей, имеющих на российском рынке собственные программы по автомобилям с пробегом. Основу проекта составляют следующие показатели: общие продажи подержанных автомобилей дилерскими сетями, продажи автомобилей с пробегом профильной марки и продажи сертифицированных автомобилей.

Как отмечает руководитель проекта Data Exchange Данил Пивоваров, скорее всего, этот год станет первым в истории, когда дилеры займут долю 10% от числа всех проданных в России автомобилей с пробегом.

Кроме этого, рост сегмента сертифицированных автомобилей, реализуемых дилерами по специальным программам производителей, впечатляет ещё больше: более 42% к первому полугодию 2017 года. К слову, у тех марок, которые хотя бы несколько лет подряд развивают собственные программы, доля таких машин в продажах автомобилей с пробегом приближается к 50%.

, источник: www.autostat.ru

Теги: авторынок россии продажи автомобили с пробегом вторичный рынок дилеры

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