Что думают об автомобилях Infiniti их владельцы?

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в мае 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие около 350 владельцев автомобилей Infiniti. Данное исследование касалось их потребительских предпочтений. При этом респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

На просьбу охарактеризовать свой автомобиль владельцы Infiniti использовали прилагательные «красивый», «динамичный», «оригинальный», «престижный». Также они считают, что он – «для молодых людей».

При выборе автомобиля треть опрошенных в качестве альтернативы рассматривали Lexus. Немногим меньше – BMW (28,4%) и Toyota (26,6%). Каждый четвертый рассматривал Mercedes-Benz, а каждый пятый – Audi.

По мнению владельцев Infiniti, их автомобили превосходят продукцию других брендов в первую очередь за счет дизайна – за это высказалось почти 85% участников опроса. Свыше 70% респондентов выделяют такую характеристику как мощность. Две трети опрошенных оценили надежность автомобиля и его динамику разгона. И только менее половины проголосовали за функциональность.

Индекс потребительской лояльности (NPS) по бренду Infiniti составляет 32%, что соответствует среднему значению по автомобилям премиального сегмента (по данным исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев»).