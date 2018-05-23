LADA Priora: ключевые цифры

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" уже сообщало, что АВТОВАЗ планирует снять с производства седан LADA Priora. Таким образом, модель, которая пришла на смену семейству ВАЗ-2110 после глубокой его проработки, прекратит свое существование, уступив место на конвейере более современным автомобилям. С "Приорой" на АВТОВАЗе связан целый ряд интересных цифр и фактов. Их мы приводим в инфографике.

Первый прототип "Приоры" (ВАЗ-2170) был представлен на автосалоне в Москве в августе 2003 года. В марте 2007-го модель была запущена в производство в кузове "седан", а в апреле стартовали ее продажи. В феврале 2008 года на конвейер встал хэтчбек ВАЗ-2172, в мае 2009-го – универсал ВАЗ-2171. Позднее появились еще и мелкосерийные модицификации. Производство велось на двух площадках - на АВТОВАЗе (с марта 2007-го по настоящее время) и на "Чеченавто" (с января 2012-го по ноябрь 2015 года). За 2007 - 2017 годы выпущено 953,4 тыс."Приор". Из них: 558,1 тыс. в кузове "седан"; 272,9 тыс. - в кузове "хэтчбек"; 122,4 тыс. - в кузове "универсал".

LADA Priora была знаковым автомобилем для АВТОВАЗа. В мае 2008 года "Приоры" вместе с "Калинами" стали первыми отечественными машинами, получившими кондиционер. Позже "Приора" первой из автомобилей LADA получила роботизированную коробку передач (АМТ). В 2009 и 2012 годах модель возглавляла рейтинг самых продаваемых автомобилей в России.

За все время в нашей стране было продано 846,5 тыс. автомобилей семейства Priora. Из них наибольшую долю занимают автомобили в кузове "седан" (58%), 30% - в кузове "хэтчбек", 12% - в кузове "универсал". Напомним, что уже в конце 2015 года производитель отменил производство хэтчбеков и универсалов Priora, оставив на конвейере только наиболее продаваемые седаны. В настоящее время цены на "Приору" на российском рынке варьируются в диапазоне от 424,9 до 533,4 тыс. рублей.