Самые популярные марки моторных масел среди московских автовладельцев

По результатам опроса, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» на знание марок моторных масел (с подсказкой*) среди автовладельцев Москвы и Московской области, самым узнаваемым брендом оказался Mobil. Его отметили 86% участников опроса. Отличную узнаваемость также продемонстрировали бренды Castrol (85,1%) и Shell (84,6%), занявшие второе и третье место соответственно.

Остальные марки отстают не менее чем на 5 процентных пунктов от тройки лидеров. Среди них: Лукойл (79,8%), ZIC (62,4%), LIQUI MOLY (55,1%). Бренды Esso (46,3%), BP Visco (46,1%), Роснефть (44,7%) и Total (44,6%) демонстрируют более скромные результаты и практически вдвое отстают от лидирующей тройки. Другие марки моторных масел набрали меньшее количество голосов.

* Автовладельцам предлагался список брендов моторных масел, в котором они могли отметить все знакомые им марки, а также вписать свои варианты ответа.

Онлайн-опрос был проведен в декабре 2016 года, в опросе приняли участие более 500 автовладельцев Москвы и Московской области.