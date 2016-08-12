Соотношение первичного и вторичного рынков SUV в федеральных округах

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка кроссоверов и внедорожников (SUV) в России по итогам первого полугодия 2016 года. Данное исследование охватывало первичный и вторичный рынки в каждом из федеральных округов и позволило установить соотношение между новыми и подержанными автомобилями сегмента SUV.

Согласно результатам исследования, наименьшее соотношение между ними наблюдается в Центральном ФО, где объем рынка новых кроссоверов и внедорожников всего лишь в полтора раза меньше, чем таких же машин, но с пробегом. При этом в ЦФО доля новых автомобилей на рынке SUV имеет самый высокий показатель в стране – почти 38%.

В Приволжском и Северо-Западном федеральных округах рынок подержанных внедорожников и кроссоверов в среднем вдвое крупнее, чем рынок новых таких автомобилей. В свою очередь, в Южном и Уральском федеральных округах на пять проданных машин сегмента SUV с пробегом приходится два новых кроссовера или внедорожника. Причем это соотношение соответствует общероссийскому.

Еще сильнее разрыв между новыми и подержанными автомобилями категории SUV – на Северном Кавказе (2 к 9) и в Сибири (2 к 10). Но наибольший такой показатель зафиксирован на Дальнем Востоке, где на один новый внедорожник или кроссовер приходится десять с пробегом. Естественно, такая ситуация связана с импортом подержанной техники из соседней Японии. Именно в ДФО доля подержанных автомобилей на рынке SUV самая высокая в стране – более 90%.