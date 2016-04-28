ТОП-20 марок по выручке на авторынке России в первом квартале 2016 года

Аналитики агентства «АВТОСТАТ» подсчитали выручку от продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в первом квартале 2016 года. Она составила 408,3 млрд рублей, что на 4,3% меньше, чем за тот же период прошлого года (426,8 млрд рублей).

По итогам трех месяцев нынешнего года лидером по выручке является немецкий Mercedes-Benz, который за счет реализации 9,6 тыс. легковых автомобилей (при средней цене более 5 млн рублей) получил в итоге 49,2 млрд рублей выручки. Причем этот результат на 3% лучше, чем за аналогичный период 2015 года.

На втором месте находится Toyota, которая была лидером по выручке в минувшем году. В январе – марте японская компания заработала 48,7 млрд рублей, улучшив показатель годичной давности на 4,6%. Третью строчку рейтинга, с большим отставанием от лидеров, удерживает корейский бренд KIA (33,5 млрд руб.; +5,4%). Четвертое место – у российской марки LADA (29,7 млрд рублей; -3,7%), которая имеет самые большие продажи (55,7 тыс. шт.) и самую низкую средневзвешенную цену автомобилей (533,2 тыс. руб.) среди представленных марок. Пятерку лидеров по выручке на российском рынке замыкает другой корейский производитель – Hyundai (26,5 млрд руб.; -21,7%).

Отметим, что в ТОП-20 прирост выручки зафиксирован у половины брендов. Лучше других этого удалось добиться американскому Ford, который увеличил показатель годичной давности примерно вдвое. Также более чем на 50% увеличилась выручка у японского Lexus и отечественного УАЗа. А вот среди тех, чья выручка сократилась, хуже других выглядят Chevrolet (-37,4%) и Mitsubishi (-35,5%).