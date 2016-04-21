Динамика продаж автомобилей по сегментам в марте 2016 года

В марте 2016 года продажи легковых автомобилей в России показали падение на 11,3% по сравнению с мартом 2015 года. Только в сегменте D зафиксирован рост продаж (+4,6%), остальные же демонстрируют падение (максимальное в сегменте LAV – на 41,3%). Рост в сегменте D, по-видимому, обеспечила KIA Optima, продаж которой увеличились примерно в 7 раз.

В марте нынешнего года наименее продаваемыми автомобилями в России были автомобили сегмента А (особо малый класс) – их было продано порядка 600 штук (лишь 0,5% от всего рынка). Далее идут пикапы (900 штук, доля – 0,8%), MPV (1 100 штук, доля – 0,9%), сегмент Е (1 200 штук, доля – 1%).

Самыми продаваемыми в России в первый месяц весны стали автомобили сегментов B и SUV. Они продемонстрировали одинаковые результаты продаж. За март было продано 44,6 тыс. автомобилей в каждом, поэтому их рыночная доля составляет по 38,1%.

Лидерами в своих сегментах по итогам марта стали: Daewoo Matiz (А), Hyundai Solaris (B), KIA Cee'd (C), Toyota Camry (D), BMW 5 (E), LADA Largus (LAV), KIA Soul (MPV), Toyota Hilux (pickup) и Renault Duster (SUV).

Отметим также, что если проводить сравнение с февралём текущего года, то в марте продажи выросли на 11,9%. При этом почти все сегменты (кроме LAV) демонстрируют рост продаж по сравнению с предыдущим месяцем. Самый же большой рост наблюдается в сегменте MPV (+41,5%).