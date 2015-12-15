LADA XRAY – кто поставщики?

15 декабря на АВТОВАЗе стартовало производство нового автомобиля - XRAY. Известно, что автомобиль собирается из 1800 деталей, у него примерно 250 поставщиков. Уровень локализации при начале производства – 50%, через год планируется довести до 75%.

Большая часть автокомпонентов для хэтчбека производится в России компаниями мирового уровня, локализовавшими производство комплектующих у нас в стране. Это французские Valeo (радиатор и отопитель) и Faurecia (передние сиденья), немецкие Bosch (гидроагрегат ABS), Eberspacher (выхлопная система), Сontinental (система омывателей, шины) и Brose (электростеклоподъемники), японские Takata (рулевое колесо с ММS и подогревом, подушки безопасности пассажира, модуль подушки безопасности водителя), Mitsuba (омыватели) и AGС (боковые и задние стекла), турецкая Martur (задние сиденья), итальянская Pirelli (шины). В производстве нового вазовского высокого хэтчбека также участвуют компании AGAR (обогреваемое ветровое стекло), UET (уплотнители), Leoni (жгуты), Tubor (жгуты), KOITO/Avtosvet (фары), Itelma (ЭРА-ГЛОНАСС и система EMU) и другие.

Многое из того, что необходимо для cборки XRAY, АВТОВАЗ освоил сам и будет выпускать на своих производственных мощностях: двигатели, коробки передач (в том числе коробки с АМТ), подрамники передней подвески, рычаги передней и задней подвески панель приборов, передние и задние бамперы, решетки радиаторов.

Часть автокомпонентов для XRAY импортируют из-за границы: ручки дверей (U-Shin), зеркала с блоком управления подогревом (Magna), задние фонари (Valeo), замок задней двери (Kiekert), статические уплотнители (Standard Profile).