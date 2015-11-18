Ценовые предпочтения при покупке автомобиля и дополнительных опций

Согласно онлайн-опросу, проведенному в октябре аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и автомобильным порталом Drom.ru, автомобиль свыше 1,5 млн рублей могут позволить себе более 10,5% респондентов. В диапазоне от 1 до 1,5 млн – 14,2%, от 800 тысяч до 1 млн – 15,4%, от 600-800 – 17,1%. Самым популярным ответом на вопрос «Желаемый ценовой диапазон при покупке автомобиля?» был : «400-600 тысяч рублей». Так ответили 22,2% участников опроса. Категорию «от 250 до 400 тысяч рублей» выбрали 13,8%. В меньшинстве (всего 6,8%) остались те, кто хочет, чтобы автомобиль стоил менее 250 тысяч рублей.

При этом 12,2% респондентов заявили, что не готовы при покупке автомобиля доплачивать за дополнительные опции и улучшение его технических возможностей и комфорта. Что касается остальных – практически каждый второй (51%) готов доплатить за полный привод, 42,6% - за коробку-автомат. На третьем месте по популярности ответов – обогрев сидений (41,2% респондентов), на четвертом – более мощный двигатель (39,5%), на пятом – обогрев лобового стекла и зеркал (36,5%). Почти каждый третий респондент (26,1%) указал, что не станет скупиться, когда дело дойдет до обогрева руля, каждому пятому важны дополнительные подушки безопасности, круиз-контроль и парктроник (23,5%; 20,7%; 19,2% соответственно), 14,6% хотели бы доплатить за датчик дождя.

Для 15,7% участников опроса необходимо, чтобы приобретаемая модель была последнего поколения, готовы уплатить сверх установленной цены «за престижность бренда» - 10,3%.