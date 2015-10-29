ТОП-10 моделей российского авторынка с ценовым позиционированием

За 9 месяцев 2015 года на российском авторынке было продано 1116442 легковых автомобилей. Это на 33,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно расчетам аналитического агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена автомобиля за этот период составила 1168550 рублей, что на 18,4% выше аналогичного показателя прошлого года.
В тоже время, девять из десяти наиболее популярных моделей российского авторынка - существенно дешевле средневзвешенной цены. Восемь из них по среднему ценовому показателю укладываются в диапазон от 400 до 650 тысяч рублей. При нынешнем курсе доллара это примерно от 6 до 10 тысяч долларов США. Именно в этом ценовом диапазоне сейчас развернулась наиболее сильная конкурентная борьба за небогатого российского потребителя.
Единственная дорогая модель, вошедшая в ТОП-10 российского авторынка за 9 месяцев 2015 года - это Toyota Camry, диапазон цен на которую составляет от 1,27 млн до 1,87 млн рублей, а средневзвешенная цена с учетом продаж по модификациям и комплектациям – 1553400 рубля.
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ПРОДАЖАМ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
|№
|модель
|продажи, штук
|цена модели, рублей
|минимум
|максимум
|средневзвешенная*
|1.
|LADA Granta
|90 345
|337 273
|522 909
|400 586
|2.
|Hyundai Solaris
|85 540
|519 691
|706 082
|624 220
|3.
|KIA Rio
|71 650
|542 400
|809 900
|641 793
|4.
|Volkswagen Polo
|31 378
|519 900
|734 809
|618 132
|5.
|Renault Logan
|31 312
|408 000
|655 590
|490 448
|6.
|Renault Duster
|30 108
|590 100
|959 990
|799 210
|7.
|LADA Largus
|29 777
|477 273
|616 909
|566 523
|8.
|LADA Kalina
|29 104
|384 664
|548 300
|447 439
|9.
|LADA 4x4
|27 470
|412 864
|456 455
|436 797
|10.
|Toyota Camry
|23 275
|1 272 364
|1 873 000
|1 553 400
*учитывает цены и продажи по модификациям и комплектациям