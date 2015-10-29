ТОП-10 моделей российского авторынка с ценовым позиционированием | АВТОСТАТ

ТОП-10 моделей российского авторынка с ценовым позиционированием

0
Цены на ТОП-10 моделей января-сентября 2015 года.jpg

За 9 месяцев 2015 года на российском авторынке было продано 1116442 легковых автомобилей. Это на 33,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно расчетам аналитического агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена автомобиля за этот период составила 1168550 рублей, что на 18,4% выше аналогичного показателя прошлого года.

В тоже время, девять из десяти наиболее популярных моделей российского авторынка - существенно дешевле средневзвешенной цены. Восемь из них по среднему ценовому показателю укладываются в диапазон от 400 до 650 тысяч рублей. При нынешнем курсе доллара это примерно от 6 до 10 тысяч долларов США. Именно в этом ценовом диапазоне сейчас развернулась наиболее сильная конкурентная борьба за небогатого российского потребителя.

Единственная дорогая модель, вошедшая в ТОП-10 российского авторынка за 9 месяцев 2015 года - это Toyota Camry, диапазон цен на которую составляет от 1,27 млн до 1,87 млн рублей, а средневзвешенная цена с учетом продаж по модификациям и комплектациям – 1553400 рубля.

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ПРОДАЖАМ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА

модельпродажи, штукцена модели, рублей
минимуммаксимумсредневзвешенная*
1.LADA Granta90 345337 273522 909400 586
2.Hyundai Solaris85 540519 691706 082624 220
3.KIA Rio71 650542 400809 900641 793
4.Volkswagen Polo31 378519 900734 809618 132
5.Renault Logan31 312408 000655 590490 448
6.Renault Duster30 108590 100959 990799 210
7.LADA Largus29 777477 273616 909566 523
8.LADA Kalina29 104384 664548 300447 439
9.LADA 4x427 470412 864456 455436 797
10.Toyota Camry23 2751 272 3641 873 0001 553 400

*учитывает цены и продажи по модификациям и комплектациям

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажицены

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно