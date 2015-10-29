ТОП-10 моделей российского авторынка с ценовым позиционированием

За 9 месяцев 2015 года на российском авторынке было продано 1116442 легковых автомобилей. Это на 33,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно расчетам аналитического агентства «АВТОСТАТ», средневзвешенная цена автомобиля за этот период составила 1168550 рублей, что на 18,4% выше аналогичного показателя прошлого года.

В тоже время, девять из десяти наиболее популярных моделей российского авторынка - существенно дешевле средневзвешенной цены. Восемь из них по среднему ценовому показателю укладываются в диапазон от 400 до 650 тысяч рублей. При нынешнем курсе доллара это примерно от 6 до 10 тысяч долларов США. Именно в этом ценовом диапазоне сейчас развернулась наиболее сильная конкурентная борьба за небогатого российского потребителя.

Единственная дорогая модель, вошедшая в ТОП-10 российского авторынка за 9 месяцев 2015 года - это Toyota Camry, диапазон цен на которую составляет от 1,27 млн до 1,87 млн рублей, а средневзвешенная цена с учетом продаж по модификациям и комплектациям – 1553400 рубля.

ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ПО ПРОДАЖАМ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА

№ модель продажи, штук цена модели, рублей минимум максимум средневзвешенная* 1. LADA Granta 90 345 337 273 522 909 400 586 2. Hyundai Solaris 85 540 519 691 706 082 624 220 3. KIA Rio 71 650 542 400 809 900 641 793 4. Volkswagen Polo 31 378 519 900 734 809 618 132 5. Renault Logan 31 312 408 000 655 590 490 448 6. Renault Duster 30 108 590 100 959 990 799 210 7. LADA Largus 29 777 477 273 616 909 566 523 8. LADA Kalina 29 104 384 664 548 300 447 439 9. LADA 4x4 27 470 412 864 456 455 436 797 10. Toyota Camry 23 275 1 272 364 1 873 000 1 553 400

*учитывает цены и продажи по модификациям и комплектациям