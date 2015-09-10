Лидеры авторынка России в январе-августе 2015 года

По итогам восьми месяцев 2015 года российский авторынок сократился на 33,5% до 1 051 851 автомобиля (по данным АЕВ, включая легкие коммерческие). В августе продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 19,4% и составили 138 670 шт.

Три группы производителей, каждая из которых занимает более 10% рынка, распределились таким образом. Лидер - группа AVTOVAZ-Renault-Nissan, реализовавшая за 8 месяцев 2015 года 348,5 тыс. шт. (-27,3% к январю-августу 2014 года, доля рынка составила 33,1%). На втором месте – Hyundai-KIA с объемом 207,9 тыс. шт. (-13,5%, с долей 19,8%). На третьем – группа Volkswagen (105,8 тыс. шт., -39,1%, с долей 10,1%).

Почти все группы автопроизводителей, вошедшие по итогам января-августа 2015 года в ТОП-10, показали падение. Исключение составил UAZ, завершивший восемь месяцев с положительной динамикой (+7,3%). Самое большое падение (-60,3%) – у GM Group, минимальное – у Mercedes-Benz (-8,2%).

Среди ТОП-20 моделей по итогам первых восьми месяцев 2015 года лидером стала LADA Granta (81,7 тыс. шт.; -14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). На втором месте – Hyundai Solaris (74,5 тыс. шт.; +0,1% к АППГ), на третьем – KIA New Rio (60,8 тыс. шт.; +1,3%).

Наибольший рост по продажам за восемь месяцев среди ТОП-20 моделей – у Skoda Rapid (+68,9%), наибольшее падение – у кроссовера Renault Duster (-47,5%). Большинство моделей, вошедших в ТОП-20, показали падение. Положительная динамика, кроме Skoda Rapid, - у Kia Rio (+1,3%), Lada 4x4 (+1,2%), Hyundai Solaris (+0,1%).