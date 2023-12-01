Средняя стоимость запчастей и работ по ОСАГО вырастет на 10%

Новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ, в соответствии с которыми рассчитываются выплаты по ОСАГО, вступят в силу с 19 декабря 2023 года. По предварительной оценке Российского Союза Автостраховщиков (РСА), средняя стоимость запчастей в очередной актуализированной версии по сравнению с ценами предыдущей версии, применявшейся с 19 сентября, увеличится в среднем на 9,8%. При этом по сравнению с ценами в справочнике версии, вышедшей 19 декабря 2022 года, средняя стоимость запчастей возросла на 7,4%.

«С учетом колебаний курсов валют, которые мы имели в середине года, можно было ожидать гораздо большего роста цен, и по некоторым маркам автомобилей это произошло. Но в целом мы оцениваем, что имеет место стабилизация ситуации с запчастями», – комментирует президент РСА Евгений Уфимцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства (ТС). Кроме того, законопроект предлагает ввести процедуру прекращения регистрации по заявлению владельца украденного и находящегося в розыске автомобиля. Это позволит водителю не предоставлять данные о фактическом отсутствии у него машины в различные инстанции. Сейчас владелец может снять проданное авто с учета по истечении десяти дней с момента сделки.

Другим нововведением может стать обязательный осмотр машины, учет которой ранее прекратили, если владелец подал заявление на его возобновление. Осмотр предлагают проводить при первичном получении идентифицирующих документов для ТС, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.

Фото: АВТОСТАТ