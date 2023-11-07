В октябре рынок автокредитования пошел вверх

Рынок автокредитования в октябре 2023 года показал рост по сравнению с сентябрем на 17% (в штуках) и на 14% (в рублевом выражении). Об этом во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги октября 2023 года» рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Комментируя положение дел с автокредитами, эксперт отметил, что в августе и сентябре их выдача от месяца к месяцу снижалась. А октябрьский рост специалисты связывают с изменением ключевой ставки по кредитованию, которая в конце месяца была поднята Центробанком на 2 процентных пункта (до 15%).

«Кто-то из тех, кто планировал купить автомобиль, понимал, что ставка по автокредитованию вырастет, и даже в выходные дни пошли покупать автомобили по «старым» ставкам, - говорит Удалов. - Именно конец октября позволил количественно увеличить объем по кредитам на новые автомобили. Банки говорили о грядущем поднятии ставок дилерам, дилеры – клиентам, и конец октября повлиял на месячный объем автокредитов в целом. Более того, судя по недельным данным, «хвостик» октября перешел и на первую неделю ноября (продолжилась постановка на учет автомобилей, купленных еще по «старым» ставкам). А вот последующие недели теперь могут пойти на снижение».

Что касается автокредитов на подержанные автомобили, то вторичный авторынок в меньшей степени реагирует на ставки кредитования, на решение регулятора, на изменения в макроэкономике. Поэтому здесь октябрьский рост был гораздо скромнее: +5% в штуках и +6% в деньгах. Это говорит о том, что люди приобретали более свежие и более дорогие машины: средний кредит чуть подрос.

Сегодня в России много новых машин продается в кредит – порядка 40%, то есть проникновение довольно глубокое. И если в ближайшем будущем ключевая ставка Центробанка продолжит расти (а в декабре регулятор обещал вернуться к вопросу пересмотра ставок), это ударит не только по банковскому бизнесу, но и повлияет на общие итоги продаж автомобилей, особенно новых. Пока ясно одно, что ситуация на рынке автокредитов усложняется и будет усложняться в дальнейшем. В этом плане результаты ноября будут особенно интересны экспертам.

О других итогах рынка в октябре нынешнего года вы можете узнать после просмотра видеозаписи онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», которая доступна здесь.

Фото: АВТОСТАТ