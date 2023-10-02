Минпромторг изменит условия программы льготного автокредитования

Минпромторгом России разработан проект постановления, вносящий изменения в постановление правительства РФ, регулирующее предоставление федеральных субсидий в рамках программы льготного автокредитования.

Проект постановления подразумевает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по программе льготного автокредитования. Кроме того, предлагается увеличить размер скидки при покупке электромобиля до 35% (но не более 925 тыс. рублей) с 1 октября 2023 года, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Также для автомобилей, подпадающих под условия госпрограммы льготного автокредитования, будут установлены требования о наличии баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства РФ: не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 году и не менее 2500 баллов в 2026 году. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года. Ранее для доступа к госпрограмме необходимым условием было производство автомобиля в рамках специального инвестиционного контракта.

Кроме того, проектом постановления вносятся корректировки в механизм отбора кредитных организаций, имеющих право получения субсидии.

Напомним, в настоящее время программа льготного автокредитования действует для групп граждан, наиболее остро нуждающихся в поддержке: медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, принимающих участие в Специальной военной операции, а также членов их семей. Согласно текущим условиям программы, субсидируемая из федерального бюджета скидка составляет до 20% от стоимости автомобиля, а для машин, реализуемых в субъектах Дальневосточного федерального округа, – 25% для компенсации стоимости доставки автомобилей из европейской части России. По льготным автокредитам доступны все модели УАЗ, LADA, ГАЗ, китайский кроссовер Haval Jolion стоимостью до 2 млн рублей. Скидка на все электромобили марки Evolute, произведенные на заводе «Моторинвест» в Липецке, а также электрокроссовер «Москвич 3е» для всех категорий заемщиков составляет 25% от стоимости автомобиля, но не более 625 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг РФ подготовил проект постановления, вносящий изменения в условия программы льготного лизинга автомобилей. В соответствии с вносимыми изменениями, скидка на все электромобили отечественного производства, подпадающие под условия программы льготного лизинга, приводится к единому объему – 25%, но не более 625 тыс. рублей. Также проект постановления подразумевает установку с 2024 года определенного бюджетного лимита, предусмотренного именно на реализацию электромобилей по договорам лизинга. Кроме того, положения проекта постановления распространяют действие механизма на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» на федеральной автодороге М-11 «Нева» и выпущенные ранее 2023 года (беспилотные тягачи производства ПАО КАМАЗ). Проектом постановления также будет скорректирован предельный размер субсидии, предоставляемой на приобретение в лизинг седельных тягачей, и уточнен механизм отбора организаций-получателей субсидий.

Фото: АВТОСТАТ