Минпромторг возобновил программу льготного лизинга автомобилей

Минпромторг РФ с 8 сентября возобновляет программу льготного лизинга автомобилей, которая будет дофинансирована до конца года на 7,8 млрд рублей. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, добавив, что такой объем позволит дополнительно реализовать около 15 тыс. машин, включая электромобили. По его словам, дофинансирование связано с тем, что бюджет программы в 2 млрд рублей, ранее выделенный на текущий год, был исчерпан.

Согласно условиям программы льготного лизинга, базовая скидка по ней составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тыс. рублей и распространяется на все легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили российского производства марок УАЗ, LADA, ГАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, а также электромобили Evolute и «Москвич 3e». Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Фото: «Москвич»