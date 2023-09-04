«Соллерс» в 1 полугодии получил 1,4 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Компания «Соллерс» по итогам первого полугодия 2023 года получила выручку в размере 32,7 млрд рублей по МСФО. Показатель EBITDA компании достиг 3,9 млрд рублей. Чистая прибыль «Соллерс» составила 1,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

«Показатели первого полугодия 2023 года отражают позитивную динамику роста объемов производства в группе «Соллерс» за счет восстановления показателей продаж УАЗа и успешного вывода на рынок новых продуктов под брендом Sollers, – заявил генеральный директор «Соллерс» Николай Соболев. – Нашим приоритетом остается скорейшая реализация программ локализации по всему модельному ряду, выпускаемому компанией. Кроме того, дополнительный вклад в показатели группы «Соллерс» во втором полугодии этого года внесет перезапуск серийного производства на индустриальной площадке во Владивостоке и реализация проектов по производству рамных коммерческих автомобилей на новых производственных мощностях в индустриальном парке УАЗа».

Напомним, в первом полугодии 2023 года «Соллерс» перешла на производство полного цикла автомобилей Sollers Atlant на мощностях завода «Соллерс Алабуга». Кроме того, группа приступила к реализации проекта по производству семейства дизельных двигателей на заводе двигателей в ОЭЗ «Алабуга» и запустила проект по организации производства полного цикла компактных автомобилей Sollers Argo в Ульяновске. Ульяновский автозавод запустил производство флагманской модели УАЗ «Патриот» с модернизированной задней подвеской.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ, компания «Соллерс» открыла Центр продуктового развития «Соллерс» на базе инновационного технопарка «Идея» в Казани. Одними из ключевых направлений его деятельности станут развитие модельного ряда автомобилей Sollers и модернизация модельного ряда УАЗ, инженерное сопровождение масштабной программы локализации и разработка новых технологический решений, в том числе в области электромобильности. Среди первых проектов, реализация которых уже началась в рамках нового Центра, – разработка полного привода для модели Sollers Atlant, обновление стилевого решения автомобилей УАЗ «Патриот», а также интеграция и локализация дизельного двигателя с 6-ступенчатой МКПП в автомобили УАЗ. Также инженеры Центра приступили к проработке локализации новых систем пассивной безопасности и в ближайшее время начнут проект инженерной подготовки к запуску серийного производства легких коммерческих автомобилей Sollers c электрической силовой установкой.

Фото: «Соллерс»