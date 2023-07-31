Стоимость полиса каско выросла на 5 - 14% и будет расти дальше | АВТОСТАТ

Стоимость полиса каско выросла на 5 - 14% и будет расти дальше

0

Стоимость полиса каско выросла на 5 - 14% и будет расти дальше

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
Все it-продукты

Крупнейшие страховые компании подтвердили «Известиям» информацию о том, что с начала года выросла средняя цена каско и, вероятно, продолжит расти и дальше. Эксперты связывают это с подорожанием цен на автомобили (от этой цены расчитывается премия по каско) и их запчасти, с усложнением логистики, связанной с поставками автокомонентов. В результате цены на запчасти по некоторым моделям выросли уже на 20 - 30%.

При этом оценку роста средней цены каско в разных страховых компаниях дают свою. Так, например, в СОГАЗ говорят о повышении стоимости полиса с начала года на 14%, в Совкомбанкстраховании - о 10%. В Росгосстрахе считают, что средняя стоимость автострахования с полным покрытием в июне 2023 года стала на 5,4% выше, чем в январе.

Пока крупные компании лишь немного повысили стоимость каско, однако по мере дальнейшего роста цен на автомобили и повышения стоимости их восстановительного ремонта долго сдерживать цены не получится и полис каско будет становиться дороже. Свою лепту в процесс подорожания могут внести и курсовое положение рубля в отношении других валют.

По мнению некоторых экспертов, изменить ситуацию к лучшему может не только улучшение логистики, связанной с поставками запчастей, но и запуск индустрии восстановления автозапчастей.

Во сколько обходится содержание автомобиля, в том числе и его страхование, можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: ценыавтострахованиекаскоf&i

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх