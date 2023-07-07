Выдача автокредитов в июне увеличилась в 2 – 3 раза

Рынок автокредитования продолжает расти по сравнению с прошлым годом – как в количественном, так и в денежном выражении. И как по новым автомобилям, так и по подержанным. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России: итоги июня 2023 года» исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Он напомнил, что активный рост автокредитов эксперты отмечают с марта 2023 года. Основные причины этого роста нужно искать в низкой базе прошлогодней весны – в марте 2022-го выдача заемных средств на покупку автомобилей была практически остановлена. Затем весь прошлый год рынок автокредитования постепенно рос, однако сейчас темпы этого роста гораздо выше, чем год назад.

Так, в июне 2023 года по новым автомобилям количество выданных автокредитов уже превысило прошлогодний показатель в 2,6 раза*. А если смотреть в денежном выражении, то в 2,7 раза. В 1 полугодии число выданных автокредитов на новые машины выросло на 47%, а в деньгах – на 55%.

Что касается выдачи автокредитов на автомобили с пробегом, то здесь рост объемов впечатляет еще больше. Так, за 6 месяцев число выданных автокредитов на подержанные машины в количественном выражении выросло на 88%, а в денежном – на 138%.

Впрочем, эксперты отмечают, что анализируя ситуацию на рынке автокредитования, стоит еще отдельно смотреть на региональные показатели. Более подробно об этом вы можете узнать здесь.

* На основе данных ведущих автокредитных банков (кроме ВТБ и Сетелем) и совместного мониторинга ситуации АВТОСТАТ + Frank RG.

Фото: АВТОСТАТ