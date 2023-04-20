«FinAuto – 2023»: финансовые инструменты авторынка и выставка новинок

Сегодня, 20 апреля, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит в Москве традиционный форум автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка».

Помимо итогов российского автомобильного рынка в 1 квартале 2023 года и тенденций его развития, мы обсудим ситуацию в автокредитовании. Также в программе мероприятия значатся блоки по страхованию, взаимодействию банков и дилеров, поставщикам услуг, автомобилям с пробегом, остаточной стоимости электрокаров и другим актуальным темам.

По уже сложившейся традиции в ходе форума «FinAuto – 2023» вы сможете ознакомиться с автомобильными новинками, которые продолжают поступать на наш рынок. Некоторые из них впервые можно будет увидеть именно здесь.

А еще мы озвучим рейтинг лучших банков, страховых компаний и цифровых платформ для кредитования автомобилей и финансирования бизнеса. Данный рейтинг составлен по результатам опросов дилеров, в результате которого и были определены победители премии «FinAuto – 2023».

Итак, ждем вас 20 апреля в Москве по адресу: LOFT HALL #2, ул. Ленинская Слобода, 26, с11. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться на форум автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка» можно по ссылке: finauto.autostat.ru.