Трансляции форума «FinAuto-2023» в открытом доступе не будет

Осталось менее трех дней до форума «FinAuto-2023», на который приглашены автодилеры и представители финансовых и страховых компаний, связанных с автобизнесом. Мероприятие состоится 20 апреля в Москве на базе LOFT HALL #2. Программа и спикеры, тематика Круглых столов и дискуссионных площадок утверждены, их можно посмотреть здесь.(https://finauto.autostat.ru/).

Участники выставки автомобильных новинок, которая пройдет в рамках форума, тоже заявлены, на данный момент известно, что будет представлено около 20 моделей.

Организатор форума - аналитическое агентство «АВТОСТАТ» - сообщает, что в открытом доступе форум в этот раз транслироваться не будет, так же, как и видеопрезентации после мероприятия. Для получения доступа к онлайн-просмотру выступлений и к материалам форума всем участникам понадобится зарегистрироваться. На данный момент число участников встречи уже превысило 2000 человек.

Кому будет полезно побывать на форуме (в оффлайне или онлайне)? Автомобильным дилерам и дистрибьюторам, представителям банков, страховых, лизинговых, консалтинговых и IT-компаний, а также всех, кого интересуют новые финансовые инструменты рынка.

Ссылка для регистрации здесь.