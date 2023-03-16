Как работать дилерам и банкам с автомобильными кредитами и страховками в 2023 году?

На 20 апреля в Москве назначена большая встреча всех, кто имеет отношение к автобизнесу. Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» приглашают обсудить итоги первого квартала 2023 года на авторынке (в офлайне и онлайне), а заодно посмотреть всем вместе, какие новые финансовые кейсы для работы с автомобилями появились в арсенале банков, лизинговых и страховых компаний.

В ходе форума «FinAuto 2023. Финансовые инструменты авторынка» эксперты агентства Сергей Целиков и Сергей Удалов расскажут, поменялся ли наш прогноз рынка на текущий год. Напомним, эксперты обещали каждый квартал актуализировать цифры и готовить уточненный прогноз - чтобы можно было наглядно видеть, насколько мы удаляемся от прошлогоднего шокового сценария развития.

Вместе с общей ситуацией на рынке меняется и положение дел в автокредитовании. По оценке некоторых специалистов, сегодня количество действующих автокредитов в портфелях банков уже находится на уровне конца 2019 года и даже немного выше: восстановлению этого направления автобизнеса помогают государственные программы субсидирования. Так, на Дальнем Востоке благодаря господдержке скидка при покупке нового автомобиля составляет 25% от стоимости машины. Меняется величина среднего автокредита - она продолжает расти. Меняется структура автокредитования: весомую их долю теперь составляет заем средств на покупку автомобилей с пробегом.

Как будет складываться ситуация в этой сфере дальше? Многое будет зависеть от изменения цен на авторынке, от объемов выделенных на господдержку средств, от покупательской способности населения и целого ряда геополитических и экономических факторов. С прогнозом по рынку автокредитов на текущий год на форуме выступит Станислав Сухов (Frank RG).

В новых условиях коммерческим банкам, лизинговым компаниям, страховым учреждениям приходится менять, перестраивать свои привычные схемы взаимоотношений с дилерами. Как это происходит? В каком направлении сегодня двигаются лидеры, какие новые финансовые инструменты считают эффективными? Обо всем этом поговорим 20 апреля.

Кстати, в рамках форума пройдет церемония награждения лучших финансовых учреждений (по итогам рейтинга агентства «АВТОСТАТ») - тех, кто даже в архисложных условиях 2022 года сумел не только выстоять, но и занять лидерские позиции в своих категориях.

Посмотреть программу форума и зарегистрироваться для участия можно здесь.

Фото: АВТОСТАТ