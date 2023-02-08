Что происходило с автокредитами в январе 2023 года?

Интересная картина сложилась на рынке автокредитования в начале года: если по новым автомобилям выдача кредитов упала, то по подержанным – выросла. Об этом в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги января 2023 года» рассказал исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов.

Так, в январе 2023 года было выдано автокредитов на новые легковые машины в штуках на 28% меньше, чем в том же месяце 2022-го. В денежном соотношении этот показатель составил -32%. А вот по автомобилям с пробегом наблюдается обратная ситуация: в штуках выдачи кредитов на их покупку выросли на 35%, а в деньгах – на 62%. О том почему так происходит, вы можете узнать после просмотра видеозаписи прошедшего онлайн-эфира, которая доступна здесь (тайм-код 44:17 – 49:26).

Также стоит отметить, что 15 февраля на форуме автобизнеса «ForAuto – 2023. Итоги и прогнозы авторынка» темы автокредитования и выдачи кредитов на б/у машины будут раскрыты еще глубже. В частности, эксперты собираются поговорить о таких трендах, как более длинные сроки кредитования и повышение среднего возраста автомобилей, с которыми сегодня активно работают банки и дилеры. Например, раньше более привлекательным для дилеров был сегмент автомобилей в возрасте 5 – 7 лет, но сейчас статистика показывает, что 30% кредитуемых машин – старше 10 лет. Зарегистрироваться на форум – по ссылке: forauto.autostat.ru.

Фото: АВТОСТАТ