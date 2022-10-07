Доля кредитов в покупке автомобилей снова растет

Автокредитование всегда очень сильно влияет как на рынок новых автомобилей, так и на рынок подержанных машин. При этом доля проникновения автокредитов в течение 2022 года неоднократно менялась. Об этом в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года» рассказали эксперты агентства «АВТОСТАТ».
Например, когда в марте банки практически перестали выдавать кредиты на покупку автомобилей (из-за высокой ставки Центробанка), это тут же сказалось на объемах продаж, которые упали более чем на 80%. А дальше, по мере изменения ситуации с базовой ставкой, от мартовских нижних точек начался и продолжился хоть и небольшой, но рост. В сентябре выдача автокредитов на рынке новых автомобилей уже вышла на показатель минус 56% (в штуках) и минус 58% (в рублевом выражении) в сравнении с результатами прошлого года.
По автомобилям с пробегом сентябрьская ситуация с автокредитами выглядит более оптимистичной. В первый осенний месяц объем выдачи автокредитов в штуках оказался всего на 17% меньше, чем год назад. А что касается объемов в денежном выражении, то они оказались даже на 4% выше прошлогодних. Во многом это произошло из-за того, что и банки, и дилеры сейчас стремятся работать с подержанными автомобилями.
Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ», также рассказал об изменениях, которые произошли с долей проникновения кредитования в рынок новых автомобилей в 2022 году. Эту долю эксперты агентства рассчитывают, используя несколько баз данных и с помощью математических расчетов. Получившаяся «кривая» позволяет заметить, что, например, в феврале 2022 года доля проникновения кредитных машин на рынке новых легковых автомобилей доходила до 49%, в марте она рухнула до 8%, но потом постепенно начала расти и в августе превысила 55%. В сентябре, полагают эксперты, она будет еще выше. А пока совершенно бесспорно, что выросшие показатели июля и августа – результат влияния государственной программы льготного автокредитования.
Видеозапись трансляции «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года» доступна по ссылке.
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Фото: АВТОСТАТ