Доля кредитов в покупке автомобилей снова растет

Автокредитование всегда очень сильно влияет как на рынок новых автомобилей, так и на рынок подержанных машин. При этом доля проникновения автокредитов в течение 2022 года неоднократно менялась. Об этом в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги сентября 2022 года» рассказали эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Например, когда в марте банки практически перестали выдавать кредиты на покупку автомобилей (из-за высокой ставки Центробанка), это тут же сказалось на объемах продаж, которые упали более чем на 80%. А дальше, по мере изменения ситуации с базовой ставкой, от мартовских нижних точек начался и продолжился хоть и небольшой, но рост. В сентябре выдача автокредитов на рынке новых автомобилей уже вышла на показатель минус 56% (в штуках) и минус 58% (в рублевом выражении) в сравнении с результатами прошлого года.

По автомобилям с пробегом сентябрьская ситуация с автокредитами выглядит более оптимистичной. В первый осенний месяц объем выдачи автокредитов в штуках оказался всего на 17% меньше, чем год назад. А что касается объемов в денежном выражении, то они оказались даже на 4% выше прошлогодних. Во многом это произошло из-за того, что и банки, и дилеры сейчас стремятся работать с подержанными автомобилями.