На автомобили с пробегом выдается в 3 раза больше кредитов, чем на новые

О том, что банки в 3 раза охотнее выдают кредиты на подержанные автомобили, чем на новые, рассказал исполнительный директор аналитического агентства АВТОСТАТ Сергей Удалов в прямом эфире «АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года». Партнером мероприятия стал Auto.ru.

Начиная с февраля, количество выданных автокредитов сильно снизилось, но уже в марте ситуация начала стабилизироваться. А в июне показатели кредитования вышли на уровень прошлого года. Это связано, прежде всего, со снижением ключевой ставки ЦБ. Напомним, что в марте ключевая ставка поднялась до 20%, а сегодня она составляет 8%

Всего в июне было выдано более 20 тысяч кредитов на б/у автомобили. В рублевом выражении выдача автокредитов увеличилась на 31%, тогда как еще в марте падение составляло 43%.

Видеозапись «АВТОСТАТ Оперативки» доступна по ссылке. Автоэксперты рассказали самую актуальную информацию по рынку автомобилей с пробегом, а также дали прогноз до конца года.