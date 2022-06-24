Установлен рекорд в получении одобрения по автокредиту: на весь процесс ушло 2 минуты!

Всего 2 минуты – столько занял процесс одобрения заявки на автокредит, переданной банку через систему еКредит». Рекорд стал возможен благодаря интеграции Платформы с информационной системой АО «Кредит Европа Банк Россия».

Представители Платформы еКредит сообщают, что завершили интеграцию информационных систем с АО «Кредит Европа Банк Россия», и теперь обработка кредитных заявок в банке происходят без участия сотрудников дилера и Банка. Заявка на кредит проходит проверку на актуальность внесенных данных в системе еКредит, а затем отправляется в скоринг банка и автоматически рассматривается. Решение банка также автоматически попадает в еКредит и становится доступно дилеру.

«В процессе интеграции мы совместно с ИТ-командой Банка смогли оптимизировать процессы и добились уникальной скорости рассмотрения кредитной заявки - 2 минуты. Это время от размещения заявки до получения одобрения от Банка в еКредит. Такая скорость позволит дилерам выстроить практически бесшовный процесс продажи автомобиля в кредит. Длительное ожидание одобрения заявки часто оказывает негативное воздействие на клиента - он может передумать или начать искать способ покупки в другом месте. Наша задача - предоставить дилеру инструмент быстрого закрытия потребности клиента в сделке. Мы рады, что АО «Кредит Европа Банк Россия» подключился к платформе. Сейчас основной упор у наших клиентов направлен на продажу автомобилей с пробегом. У потребителя, в свою очередь, из-за инфляции и снижения доходов все чаще возникает потребность купить авто именно в кредит. Быстрое рассмотрение заявок позволит дилерам продавать больше автомобилей», - прокомментировал Кирилл Ларин, генеральный директор еКредит.

Для справки: еКредит - платформа для автодилеров, помогающая продавать автомобили в кредит. еКредит позволяет дилерам получать одобрение более 80% клиентов. Свыше 60% заявок на кредит рассматриваются до 15 минут. К платформе подключены более 30 финансовых и страховых партнеров.