Средняя выплата по ОСАГО в мае выросла на 13%

По предварительным данным Российского Союза Автостраховщиков, средняя выплата в мае 2022 года выросла на 13% или 8,5 тысяч рублей по сравнению с прошлом годом – с 66328 рублей до 74806 рублей. При этом нужно учесть, что выплаты осуществляются по справочникам средней стоимости, введенным в действие 19 марта 2022 года, в которых фактически не отражен резкий рост стоимости запчастей и проблемы с их логистикой, сообщает пресс-служба РСА.

Актуальные цены на запасные части, сформированные в условиях международных санкций отражены в новых справочниках, которые в данный момент проходят процедуру общественного обсуждения и будут введены в действие с 19 июня. Ожидается, что после этого рост средней выплаты заметно усилится.

Намечающийся резкий рост убыточности по ОСАГО заметен также из данных Банка России: согласно свежему Обзору финансовой стабильности, комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО в первом квартале 2022 года составил 93,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 1,3 п.п. Согласно аналитическим данным РСА, ККУ в первом квартале 2022 года оказался несколько выше и составил 96,2%, увеличившись по сравнению с ККУ за первый квартал 2021 года на 0,8 п.п. С учетом оперативных данных по резкому росту убыточности, РСА ожидает дальнейшего роста этого показателя.

Такой резкий рост величины средней выплаты, произошедший к настоящему времени, неизбежно давит на тариф по ОСАГО. Оперативная статистика по величине средней премии показывает колебание в размере нескольких процентов. Так, в мае средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц выросла по сравнению с январем на 400 рублей или 7%.

Отметим, что средняя стоимость ОСАГО оставалась стабильной в течение трех лет. При этом для безаварийных автовладельцев, доля которых составляет около 80%, стоимость ОСАГО снижалась, в том числе, благодаря снижению для них коэффициентов системы бонус-малус: так, с 1 апреля этого года максимальная скидка за безаварийное вождение увеличилась на 4 п.п. и составляет 54% вместо 50%.

Во сколько обходится содержание автомобиля, можно подсчитать при помощи "Калькулятора оценки стоимости владения".