Регресс за отсутствие техосмотра для автовладельцев-физлиц отменен

Норма закона об ОСАГО, согласно которой к владельцу транспортного средства, ставшего виновником ДТП вследствие неисправности его автомобиля, мог быть применен регресс в случае отсутствия у него действующей диагностической карты, отменена с 12 апреля. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

С 2022 года прохождение техосмотра для автовладельцев-физлиц стало добровольным. Исключения – постановка автомобиля на учет, смена собственника, если возраст машины превышает четыре года, а также внесение изменений в конструкцию и замену основных агрегатов автомобиля. Однако после этого в законе об ОСАГО сохранялась норма, предусматривающая, что страховая компания, после выплаты возмещения потерпевшему в ДТП, имеет право предъявить регрессное требование к физлицу-виновнику аварии, если ДТП произошло по его вине из-за неисправности автомобиля и у него не было действующей диагностической карты.

«РСА поддерживает отмену регресса за отсутствие техосмотра для автовладельцев-физлиц. Как показала практика, автовладельцы достаточно сознательны: многие из них проходят техосмотр и без дополнительного принуждения. Регресс мог быть применен только если можно было доказать, что ДТП произошло вследствие неисправности автомобиля. В практике страховщиков такие случаи единичны», – сказал Игорь Юргенс.

Он напомнил, что регресс за отсутствие техосмотра к виновникам ДТП сохранен для легковых такси, автобусов и специализированных транспортных средств, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», 15 марта 2022 года в очередной раз правительство приняло новую порцию поправок в отношении техосмотров транспортных средств, которые должны вступить в силу через полгода, 1 сентября. Так, число обязательных процедур, которые должен выполнить оператор техосмотра для выдачи диагностической карты, с 1 сентября 2022 года снизится примерно на треть – с 82 пунктов до 55-ти. По новому перечню, например, оператор не будет тратить время, чтобы проверить наличие в автомобиле аптечки и огнетушителя, знака аварийной остановки – что в общем-то логично, на подтверждение исправности машины они не влияют, а возить их с собой водители просто обязаны, согласно Правилам дорожного движения. Но оператор теперь также не станет фиксировать показатель «каплепадения масел и рабочих жидкостей», уровень шума работы выпускной системы, не запишет в неисправности неспособность стеклоомывателя подавать жидкость на лобовое стекло. Он даже не обязан будет обращать внимание на коррозию тормозных трубок. Всё это входило в прежние 82 пункта, а теперь нет, однако появились новые. Так, проверяя работу двигателя, теперь на станции будут оценивать работу «подсоса воздуха» или утечку выхлопных газов в обход «системы выпуска».

Сколько денег у владельцев той или иной модели автомобиля уходит на страхование – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».