Форум автобизнеса «FinAuto – 2022»: осталось 4 дня!

6 апреля 2022 года агентство «АВТОСТАТ» проведет 4-й ежегодный форум, посвященный финансовым инструментам автомобильного рынка – «FinAuto – 2022. Кредитование, страхование, лизинг».

Данное мероприятие состоится в Москве, на территории отеля Marriott Grand Hotel, по адресу: ул. Тверская, 26/1. При очном участии (офлайн) вас ожидает 8 часов продуктивной работы и нетворкинга!

Впрочем, за форумом можно следить и в онлайн-формате – будет доступна прямая трансляция. Самую актуальную информацию по авторынку, кредитованию, страхованию, лизингу и прочим финансовым инструментам вам представят свыше 10 спикеров.

Аудитория форума «FinAuto – 2022» довольно обширна и более чем на 30% состоит из представителей дилерских центров, а в целом на сегодняшний день для участия в мероприятии зарегистрировалось уже почти 500 участников.

До начала форума автобизнеса «FinAuto – 2022» осталось еще 4 дня. Этого вполне достаточно, чтобы зарегистрироваться на мероприятие. Для этого всего лишь нужно пройти по ссылке.

Ждем вас!