Форум «FinAuto - 2022» для автомобильной отрасли стартует 6 апреля | АВТОСТАТ

Форум «FinAuto - 2022» для автомобильной отрасли стартует 6 апреля

0

Форум «FinAuto - 2022» для автомобильной отрасли стартует 6 апреля

Финансовая емкость авторынка РФ: регионы, марки, цены
Все ежемесячные обзоры

6 апреля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит «FinAuto - 2022» - ежегодный форум, связанный с финансовым направлением в автомобильном бизнесе. В центре внимания - экспертная оценка современной ситуации на рынке, актуальные вопросы кредитования, страхования, лизинга автомобилей, новые финансовые инструменты.

Ключевые темы: сценарии дальнейшего развития событий, санкционный опыт других стран, оптимизация бизнеса - за счет чего и с помощью каких инструментов можно нейтрализовать негативные моменты; на что рассчитывать, если работа под санкциями затянется надолго; как лучше использовать собственные возможности, как оптимизировать вероятные потери.

Форум пройдет в смешанном формате: предусмотрено как очное (с традиционным нетворкингом), так и онлайн-участие (онлайн и онлайн Plus). На сегодняшний день зарегистрировалось около 500 участников. Среди них 36% - автодилеры, 11% - представители банков, 10% - консалтинговые и IT-компании, 10% - страховые и лизинговые компании, 9% - дистрибьюторы, оставшиеся 24% - автопроизводители и производители автокомпонентов, представители автосервиса, ГСМ, других компаний, связанных с автобизнесом.

Зарегистрироваться на форум можно здесь.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиидилерыавтокредитованиелизингавтострахованиеавтосервисконференцииf&ifinautoфинансысанкции

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно