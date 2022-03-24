Форум «FinAuto - 2022» для автомобильной отрасли стартует 6 апреля

6 апреля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проводит «FinAuto - 2022» - ежегодный форум, связанный с финансовым направлением в автомобильном бизнесе. В центре внимания - экспертная оценка современной ситуации на рынке, актуальные вопросы кредитования, страхования, лизинга автомобилей, новые финансовые инструменты.



Ключевые темы: сценарии дальнейшего развития событий, санкционный опыт других стран, оптимизация бизнеса - за счет чего и с помощью каких инструментов можно нейтрализовать негативные моменты; на что рассчитывать, если работа под санкциями затянется надолго; как лучше использовать собственные возможности, как оптимизировать вероятные потери.



Форум пройдет в смешанном формате: предусмотрено как очное (с традиционным нетворкингом), так и онлайн-участие (онлайн и онлайн Plus). На сегодняшний день зарегистрировалось около 500 участников. Среди них 36% - автодилеры, 11% - представители банков, 10% - консалтинговые и IT-компании, 10% - страховые и лизинговые компании, 9% - дистрибьюторы, оставшиеся 24% - автопроизводители и производители автокомпонентов, представители автосервиса, ГСМ, других компаний, связанных с автобизнесом.



Зарегистрироваться на форум можно здесь.